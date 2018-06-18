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Son dakika: ’e baba şoku!

Son dakika haberi... Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, basketbolcu ’in babası Prof. Dr. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Mehmet Kanter’in ‘ üyesi olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 10:07
Son dakika: Enes Kanter’e baba şoku!

Tekirdağ'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 'cü 'in babası Prof. Dr. 'in de FETÖ ile irtibatı tespit edilerek na alındı.

127 AYRI İRTİBAT, 11 İFADE

Hakkındaki soruşturma neticesinde iddianame hazırlandı ve dava açıldı. Milliyet'in haberine göre, iddianamede Kanter'in FETÖ üyeliğine delil olarak belirtilen unsurlar da yer aldı. Buna göre Kanter'in FETÖ üyesi olduğu belirlenen 127 kişiyle telefon irtibatı tespit edildi.

İddianamede bunlardan 54 tanesinin de Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Kanter'in FETÖ irtibatlarına dair 11 ayrı kişinin ifadesi de yer aldı. İfadelerde Kanter'in FETÖ'nün sohbet gruplarına dahil olduğu, çalıştığı üniversitenin Etik Kurulu'nda görev aldığı ve bu kurulun da FETÖ mensubu akademisyenlerin önünün açılmasında etkin olduğu suçlamaları yer alıyor.

ENES KANTER'İ EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Yazdığı mektup ile başta ve Türk halkından özür dileyen Mehmet Kanter, oğlunu evlatlıktan reddetmişti.

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Son dakika: Enes Kanter’e baba şoku!
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