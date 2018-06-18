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Son Dakika: 'cü 'in babası hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... NBA'da oynayan basketbolcu 'in babası hakkında 'ye üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma sonucunda sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak," suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 17:34
Son Dakika: FETÖ'cü Enes Kanter'in babası hakkında istenen ceza belli oldu

NBA'da oynayan basketbolcu 'in babası hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Kanter'in 127 şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak," suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Son Dakika: FETÖ'cü Enes Kanter'in babası hakkında istenen ceza belli oldu
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