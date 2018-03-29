Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ile FETÖ'cü Enes Kanter'in karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers - New York Knicks maçında sosyal medyayı sallayan bir pozisyon yaşandı! NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks ile karşılaştığı mücadelede sosyal medyanın çok konuştuğu bir pozisyon yaşandı. İkinci periyotun başında Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, New York Knicks'te oynayan FETÖ'cü Enes Kanter ile karşı karşıya geldi. New York Knicks kaptığı topta hızlı hücuma çıkarken bomboş pozisyonda smaç yapmak isteyen FETÖ'cü Enes, Ersan İlyasova'yı hesaba katmamıştı. FETÖ'cü basketbolcu smaç için yükseldiğinde arkadan gelerek yetişen Ersan topu bloklayarak baskete izin vermezken, Kanter boş pozisyonu smaçlayamadığı gibi sert bir şekilde yere düştü. ERSAN DEV EKRANA BAKTI Enes Kanter yerde kalırken, Ersan İlyasova kendisiyle hiç ilgilenmedi ve önce arkadaşlarının tebriklerini kabul edip daha sonra hakemlerin faul çaldığı pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Sosyal medyadan yapılan yorumların bazıları şöyle: Dönüp yüzüne bile bakmadı helal