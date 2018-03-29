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, 'cü 'i yere serdi!

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ile FETÖ'cü Enes Kanter'in karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers - New York Knicks maçında sosyal medyayı sallayan bir pozisyon yaşandı!

Giriş Tarihi: 29.03.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 12:00
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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks ile karşılaştığı mücadelede sosyal medyanın çok konuştuğu bir pozisyon yaşandı.

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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

İkinci periyotun başında Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, New York Knicks'te oynayan FETÖ'cü Enes Kanter ile karşı karşıya geldi.

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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

New York Knicks kaptığı topta hızlı hücuma çıkarken bomboş pozisyonda smaç yapmak isteyen FETÖ'cü Enes, Ersan İlyasova'yı hesaba katmamıştı.

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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

'cü basketbolcu smaç için yükseldiğinde arkadan gelerek yetişen Ersan topu bloklayarak baskete izin vermezken, Kanter boş pozisyonu smaçlayamadığı gibi sert bir şekilde yere düştü.

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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

ERSAN DEV EKRANA BAKTI

yerde kalırken, kendisiyle hiç ilgilenmedi ve önce arkadaşlarının tebriklerini kabul edip daha sonra hakemlerin faul çaldığı pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı.

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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

Sosyal medyadan yapılan yorumların bazıları şöyle:

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, 'cü 'i yere serdi!
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi!

"Dönüp yüzüne bile bakmadı helal "

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