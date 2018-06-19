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'dan son dakika açıklaması

Bozdağ: "'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 11:24
Bekir Bozdağ'dan son dakika Münbiç açıklaması

, "'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir" dedi.

"ELİMİZDE BİR TAKVİM VAR"

Münbiç'teki yol haritasına ilişkin Bozdağ, "Elimizde bir takvim var. Bir hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde ne yapılacak, 1 ayda ne olacak, 90 günlük bir takvim var. Şu anda Türk askeri birlikleri ve ABD askeri birlikleri Münbiç'te bağımsız bir devriye gezmeye başladılar." diye konuştu.

"KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇEVİREN AK PARTİ'DİR"

Bozdağ, "CHP, Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Bu kadar öğrencinin, bu kadar ailenin geleceğini karartmıştır. O karanlığı aydınlığa çeviren AK Parti'dir." dedi.

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Bekir Bozdağ'dan son dakika Münbiç açıklaması
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