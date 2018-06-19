Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada

'li grubun ekibine anı kamerada

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin dün 'te düzenlediği mitingi takip eden ekibini taşıyan araca bir grup partilinin sözlü ve sı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ellerindeki parti flamalarıyla TRT ekibini taşıyan aracın ön camını kapatmaya çalışan gruptakilerden bazıları ise flama ve yumruklarla araca vurduğu görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 18:40
CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dün halka buluşan İnce'nin mitingini takip eden ekibi, programın ardından Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nı kullanarak alanı terk etmek istedi.

CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada

ARACI TEKMELEYİP YUMRUKLADILAR!

Bu sırada kurum aracına binen TRT ekibini gören ve ellerinde flamaları bulunan bir grup, önce basın mensuplarını yuhaladı.

Daha sonra ellerindeki parti flamalarıyla aracın ön camını kapatmaya çalışan gruptakilerden bazıları ise flama ve yumruklarla araca vurdu.

Araçlarıyla olay yerinden uzaklaşan TRT çalışanları, yaşananları araç içerisinden de cep telefonuyla görüntüledi.

İzmir'de CHP'liler TRT aracına saldırdı

27 MAYIS'TA DA İZMİR'DE SALDIRMIŞLARDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin İzmir'in Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca da 27 Mayıs'ta benzer bir da bulunulmuş, olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika: İzmir'de TRT aracına saldırıya soruşturma

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN