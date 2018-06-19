İşte İnce'nin sigorta skandalının belgeleri

Her fırsatta dershanecilik döneminde öğretmenlere iş verdiğini anlatan CHP'nin Milletvekili Adayı Muharrem İnce'nin oyunları teker teker deşifre oluyor. Dershaneyi batıran İnce'nin çalıştırdığı öğretmenlerin yasal haklarını vermediğini AKŞAM, ortaya çıkarmıştı. İşte o skandalın belgeleri de gün yüzüne çıktı. İnce'nin o dönemdeki iş ortağı ise şimdi CHP Yalova 1'inci sıra milletvekili adayı olan Özcan Özel idi. Özel, skandalın açığa çıkmasının ardından çalıştırdığı öğretmenlerin emekliği olduğu yalanına sığınmıştı.

ALİ TEZEL DENETLEDİ

2002'de İstanbul 1'nolu Grup Başkanlığı'nda görevli Sigorta Müfettişi Ali Tezel, İnce'nin sahibi olduğu TAM Dershanesi'nde gelen ihbarlar üzerine inceleme yapmak üzere görevlendirildi. CHP Milletvekili olduğu halde dershane işletmeye devam eden İnce'nin dershanesinde 1996,1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında yapılan incelemelerde çalışan öğretmenlerin ve diğer personelin sigorta primlerini yatırmadığı ve bu nedenle usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edildi. O döneme ait Ali Tezel'in hazırladığı 'Kısmi Denetim Raporu' ile İnce'nin kesilen maddi para cezasına itiraz ettiği belgeler ortaya çıktı. İnce bu gelişmelerin ardından soluğu mahkemede aldı. İnce, Yalova Sulh Ceza Mahkemesi'ne 30 Ekim 2002'de alınan kararın iptal edilmesi için Avukatı Zeki Üstel aracılığıyla itiraz etti. Ancak mahkeme bu kararı reddetti.





İDARi PARA CEZASI VERiLDi

Yalova Sulh Ceza Mahkemesi'nin ilgili kararı şöyle: Dosyada toplanan tüm belge ve delillerden idare tarafından tahakkuk ettirilen para cezasında usul ve yasaya aykırı bir cihet görülmediğinden itirazın reddine karar verilmesi cihetine gidilmesi gerekmiştir. Bu nedenlerle itirazın reddine karar verildi. (Akşam)



