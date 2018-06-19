LGS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? 2018 LGS sonuçları

Öğrencilere sorulan 90 soru iki oturum şeklinde gerçekleşmişti; bu sene ilk kez gerçekleştirilen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı yerli yersiz haberlere itibar edilmemesi için 2018 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

2018 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zorlu LGS takviminden sonra tatile çıkan öğrenciler ve velileri büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında ilk kez gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavının 26 Haziran Salı günü açıklanacağı bildirildi. Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmak gerekiyor; LGS sonuçları meb.gov.tr dışında farklı bir platformdan öğrenilemeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.