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'lı üst düzey yönetici öldürüldü iddiası

Rudaw, Kandil'e operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (), daha önce terör örgütü ’nın kontrolünde olan bir kaç stratejik bölgeye yerleştiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 15:05
PKK'lı üst düzey yönetici öldürüldü iddiası

'nın 'ta 'ya yönelik operasyonları devam ediyor.

PKK'LI YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rudaw, bölgedeki kaynakların, Türk savaş uçaklarının bombardımanında terör örgütü PKK'lı bir yöneticinin hayatını kaybettiğini ancak isminin açıklanmadığını iddia etti.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

,16 Haziran'da Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada, toplantı alanlarının vurulduğunu söylemişti. Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyonda vurulanlar arasında önemli isimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." karşılığını vermişti

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PKK'lı üst düzey yönetici öldürüldü iddiası
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