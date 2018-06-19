PKK'lı üst düzey yönetici öldürüldü iddiası

TSK'nın Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.
PKK'LI YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Rudaw, bölgedeki kaynakların, Türk savaş uçaklarının bombardımanında terör örgütü PKK'lı bir yöneticinin hayatını kaybettiğini ancak isminin açıklanmadığını iddia etti.
ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,16 Haziran'da Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada, toplantı alanlarının vurulduğunu söylemişti. Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyonda vurulanlar arasında önemli isimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." karşılığını vermişti