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Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu

ve Genel Başkanı , mitinginde kürsüye çıktığı sırada Türkçe ve Kürtçe seslendirilen "Vakit Türkiye Vakti" şarkısına tempo tutarak eşlik etti - 'nun seslendirdiği "Vakit Türkiye Vakti" isimli şarkıda, Türkçe ve Kürtçe olarak "Haydi kardeşler, haydi tüm dostlar, birlik günü geldi, vakit Türkiye vakti", "Haydi kardeşler, haydi tüm canlar, verelim biz el ele, şahlansın Türkiye" sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 16:29
Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu

ve Genel Başkanı , mitinginde kürsüye çıktığı sırada Türkçe ve Kürtçe seslendirilen "Vakit Türkiye Vakti" şarkısına tempo tutarak eşlik etti.

Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu

Erdoğan binlerce kişinin alanı doldurduğu Şanlıurfa mitinginde kürsüye çıkarken AK Parti'nin ilk kez Van mitinginde çalınan "Vakit Türkiye Vakti" isimli yeni seçim şarkısı vatandaşlara dinletildi. Hem Türkçe hem de Kürtçe sözleri içeren şarkıyı alandaki vatandaşlar da çoşkuyla söyledi.

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'nun seslendirdiği "Vakit Türkiye Vakti" isimli şarkıda, Türkçe ve Kürtçe olarak "Haydi kardeşler, haydi tüm dostlar, birlik günü geldi, vakit Türkiye vakti. Haydi kardeşler, haydi tüm dostlar, kardeşlik ve muhabbet zamanıdır şimdi. Haydi kardeşler, haydi tüm canlar, neşe, huzur ve bolluk saçılsın ülkeye. Haydi kardeşler, haydi tüm canlar, verelim biz el ele şahlansın Türkiye." sözleri yer alıyor.

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Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu
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