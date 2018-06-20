Gülerce’den Muharrem İnce bombaları!

Artvin Borçka'da 3 yıl öğretmenlik yapan Muharrem İnce Doğu'ya tayini çıkınca gitmek istemeyip Yalova'da dershanesi olan Hüseyin Gülerce'den iş istedi. 1 yıllık sözleşme imzalayarak kendisini işe aldığını söyleyen Hüseyin Gülerce, "Muharrem İnce 1989 yılında üniversite hazırlık kurslarında fizik öğretmeni olarak görev almak istediğini söyledi. O dönemde tayininin doğuya çıktığını söyleyerek Yalova'dan gitmek istemediğini ve burada çalışmak istediğini eklemişti. Biz de kendisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayarak çalışmasına müsaade ettik. Ben 2014 yılında FETÖ ile CHP'nin iş birliği yaptığını söylediğimde buna çok bozulmuştu. 1989 yılının sonlarına doğru Zaman Gazetesi'nde yazarlığa başladığımı bildiği ve çevremde bulunan herkesin Gülen hareketinin mensubu olduğunu bildiği halde neden gelip benim dershanemde çalışmak istedi?" diye konuştu.

CHP-FETÖ İLİŞKİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ



Yıllardır kendisiyle her fırsatta sohbet eden Muharrem İnce'nin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP ve FETÖ'nün iş birliği yaptığını söylemesiyle hedef olduğunu söyleyen Gülerce şöyle konuştu; "Muharrem İnce Yalova'da yaptığı toplantılarda beni hedef göstermeye başladı. Hakkımda, 'Yalova'yı FETÖ'cü yapan Gülerce şimdi çıkmış CHP, FETÖ ile iş birliği yapıyor diye konuşuyor.' diye beni Yalovalılara hedef gösterdi. Bende bunu vefasızlık olarak nitelendirdim. Kendisine iş imkânı vermiş birisine bu şekilde davranan bir insanın cumhurbaşkanı olamayacağını söyledim."





FETÖ'CÜLERLE BOSNA-HERSEK'E GİTMİŞ



Gülerce, 2006-2007 yıllarında Yalova'daki FETÖ yapılanmasının Muharrem İnce'yi Bosna Hersek'e götürdüğünü iddia etti. FETÖ'cülerle birlikte İnce'nin orada bulunan okulları gezdiğini ve döndüğünde övgüler yağdırdığını belirten Gülerce, "Yalova'da herkes bilir Muharrem İnce'nin FETÖ okullarındaki öğretmenlerin fedakârlıklarını ballandıra ballandıra anlatışını. Şimdi bunları bugüne kadar Muharrem İnce hiç söylemedi. Benim kendisine birkaç sorum olacak. Siz bu yapı tarafından yaklaşık 10 yıl kadar önce Bosna Hersek'e bir ziyarete götürüldünüz mü? Bu geziyi bugün FETÖ'cü olarak bilinen kişiler mi organize etti? Kendi paranızla ailecek yapmış olduğunuz bir gezi miydi? yoksa terör örgütünün organize ettiği bir gezi miydi? Bunu açıklamasını istiyorum. Ayrıca 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde tüm Yalova biliyor ki FETÖ'nün il yöneticisi olarak bilinen insanlarla CHP'liler birlikte çalıştılar. Hatta yine Yalova'da çok kişinin bildiği Mina öğrenci yurdunda o zaman Yalova'nın il imamı Tayfun Tuna ve yardımcısı Aydın Kahveci ile Muharrem İnce'nin seçimde ortak çalıştığı bilinen bir şey. Muharrem İnce açıklasın o zaman, Mina öğrenci yurdunda il imam yardımcısı Aydın Kahveci ile seçim çalışmasını içeren toplantılar yaptınız mı?" ifadelerini kullandı.





SEÇİMLERDE CHP'YE FETÖ DOPİNGİ



2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'li Muharrem İnce'nin Yalova'da FETÖ'cü olarak bilinen kişilerle Mina Öğrenci Yurdunda seçim çalışmaları için toplantı yaptığına dikkat çeken Gülerce şunları söyledi: "Yerel seçimlerde çok açık şekilde seçim çalışması yaptılar. CHP'nin Yalova'da yerel seçimleri kazanmasının tek sebebi şehirde bulunan yaklaşık bin kadar FETÖ'cünün destek vermesidir. Eğer CHP FETÖ desteğini almasaydı Yalova'da asla kazanamazdı. Muharrem İnce, Mina Öğrenci Yurdu'nda Yalova'nın il imam yardımcısı olarak bilinen Aydın Kahveci ile ne görüştüğünü çıksın anlatsın her şey ortaya çıkacaktır. Bu seçimlerde yine Yalova'da eski tutumlarını devam ettireceklerini ve Yalova'da bulunan FETÖ'cülerin hepsinin Muharrem İnce'ye oy vereceğine kesinlikle inanıyorum. 2014'ten beridir FETÖ'cülerle Muharrem İnce'nin aralarında iletişim kanallarının olduğunu biliyoruz.











