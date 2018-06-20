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Son Dakika: ikinci devriye görevine başladı

Son dakika haberi... unsurları, 'in /'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 14:26
Son Dakika: TSK ikinci devriye görevine başladı

Anadolu Ajansı, unsurlarının 'in /'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladığını duyurdu.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, 'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi.

TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

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ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın 'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

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Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü 'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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