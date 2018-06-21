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Seçimlere sayılı günler kala son anketini yayınladı

24 Haziran seçimlerine günler kaldı. Son anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. 24 Haziran seçimleri Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olarak görülmektedir. 6 Cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimler hakkında yapılan bir anket yayınlandı. Araştırma, seçimlere 3 gün kala seçmenin nabzını tutan anketi yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda yüzde 52,7 oy olacak. Partilerin yarışında ise , 'yi geçemiyor.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 12:56
Seçimlere sayılı günler kala ORC son anketini yayınladı

AraştIrma'nın 17-19 Haziran arasında 36 ilde toplam 4250 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı yüzde 52,7 ile birinci turda seçimden galip çıkan isim olacak.

ANKETE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞINDA:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.7

Muharrem İnce: Yüzde 29.2

Meral Akşener: Yüzde 8.6

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.4

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

CUMHUR İTTİFAKI: YÜZDE 54,7 - HDP, MHP'Yİ GEÇİYOR

Ankete göre partiler kıyasıya yarış içerisinde.

Partilerin yarışında son durum şöyle:

AK Parti: Yüzde 44,2

CHP: 24,5

HDP: 11,9

MHP: 10,5

İyi Parti: 7.4

SP: 0,9

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Seçimlere sayılı günler kala ORC son anketini yayınladı
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