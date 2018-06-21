Seçimlere sayılı günler kala ORC son anketini yayınladı

ORC AraştIrma'nın 17-19 Haziran arasında 36 ilde toplam 4250 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 ile birinci turda seçimden galip çıkan isim olacak.

ANKETE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞINDA:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.7

Muharrem İnce: Yüzde 29.2

Meral Akşener: Yüzde 8.6

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.4

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,9

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2

CUMHUR İTTİFAKI: YÜZDE 54,7 - HDP, MHP'Yİ GEÇİYOR

Ankete göre partiler kıyasıya yarış içerisinde.

Partilerin yarışında son durum şöyle:

AK Parti: Yüzde 44,2

CHP: 24,5

HDP: 11,9

MHP: 10,5

İyi Parti: 7.4

SP: 0,9