Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kahramanmaraş; şairler, ozanlar yurdu Kahramanmaraş. Sizleri gönülden selamlıyorum. Can Maraş, canan Maraş. Havası güzel, kendisi bir başka güzel Maraş. Bugün sizleri bir kez daha selamlıyorum. Dört aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a kavuşturan rabbime hamdediyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki Maraşlılara selamlarımı gönderiyorum. Biliyorum duygulusunuz, ben de duyguluyum. Buradan inşallah Gaziantep'e geçeceğim. Dün Şanlıurfa ve Mardin'deydim. Gazilerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine uzun ömürler sunuyorum. Bundan 9 yıl önce burada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de yad ediyorum.

BU MUHTEŞEM KALABALIĞA FOTOŞOP DİYECEKLER, MONTAJ DİYECEKLER...

Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu muhteşem kalabalığa fotoşop diyecekler, montaj diyecekler. Bu sevdayı aşağılayacaklar. Kahramanmaraş'ın şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi soruyorum burada montaj var mı Kahramanmaraş, fotoşop var mı Maraş? Bu meydanda aşk var aşk, muhabbet var muhabbet.

İnşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak. Maraş 2002'den beri tavrını AK Parti'den yana koydu. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, alçak darbe girişimine kadar Maraş hep yanımızda oldu. Son 16 yılda Maraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Biz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.

BAY KEMAL SİZ NE YAPTINIZ? BAY MUHARREM SİZ NE YAPTINIZ?

Yaptığımız yatırımlarla Maraş'ın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Son 16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal siz ne yaptınız? Bay Muharrem siz ne yaptınız? Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime soruyorum. İcraat mi istiyorsunuz, laf mı duymak istiyorsunuz. Lafla peynir gibisi yürümez bu oyunlara gelmeyelim. 5517 yeni derslik yaptık burada. Burada yüksek öğrenim yurtları yaptık. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz. İcraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar.

SON GÜNLERDE BAY MUHARREMLE İLGİLİ YAYINLANANLARI GÖRÜYORSUNUZ...

Biri 400 yataklı, 13'ü hastane olmak üzere 78 sağlık tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 katrilyon lira kaynak aktardık. Ne diyor bu Bay Kemal ihtiyaç sahiplerine yardım edilmiyor, 3 katrilyon aktardık biz. Bunların işi gücü yalan. Son günlerde Bay Muharremle ilgili yayınlananları görüyorsunuz. Adam dershane işletmiş ordaki çalışanların sigorta primini ödememiş. Bunlara ülke teslim edilir mi ya ? Bizden buradaki en önemli sorunlarından biri ulaşımdı. Biz bu ulaşım noktasında devrime imza attık. Maraş'ta 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin çalışmaları devam ediyor.

BENİM MİLLETİM YIKIM EKİBİNE GEREKEN DERSİ VERECEK

Kardeşlerim karayollarında olduğu gibi demiryollarında da büyük bir yenilik yaptık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. Hızlı tren hattımızı 1213 kilometreye taşıdık. Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Kahramanmaraş Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil icraat, icraat icraat. Elbistan içme suyu isale hattının ihalesini yapacağız. 5 baraj, 4 gölet yaptık. Biz yapım ekibiyiz onlar yıkım ekibi. Ne diyor yaptırmam. Neyi yıkıyorsun ya, neyi yıkıyorsun. İşte pazar akşamı benim milletim yıkım ekibine gereken dersi verecek.

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