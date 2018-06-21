Türkiye’nin gururu Milli gururumuz yeni havaalanında mutlu sona bir adım daha yaklaşılıyor. Dünyanın en büyük havalimanının pistine ilk inişi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek









AHABER VE ATV'DE CANLI YAYIN



Erdoğan uçaktan indikten sonra terminali ve şantiye alanını gezerek yetkililerden inşaatta gelinen son nokta hakkında ayrıntılı bilgi alması ve işçilerle buluşması bekleniyor. Erdoğan incelemelerin ardından ise havalimanında düzenlenecek aHaber, atv, aNews ve aHaber Radyo canlı yayın programına katılarak soruları yanıtlayacak. Türkiye'ye çağ atlatan günü aHaber taçlandıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanı pistine inen ilk uçak, Erdoğan da havalimanın ilk yolcusu olacak. İYH inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, ilk uçuş için tüm hazırlıklarını tamamladı. Erdoğan'ın uçağına piste indikten sonra yanaşacak merdiven ve diğer apron araçları TIR'lara yüklenerek



TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK



İstanbul Yeni Havalimanı'nın faaliyete geçmesi için Atatürk Havalimanı'ndan bir taşınma da gerçekleşecek. Çok ciddi bir koordinasyonla yapılacak olan taşınma işlemi için Ulaştırma Bakanlığı detaylı çalışma yaparken, güzergah üzerindeki belediye, güvenlik güçleri ile kamu ve kuruluşlar, AKOM'dan koordine ediledecek. Taşınma 30 Ekim saat 03.00'te başlayacak ve 31 Ekim saat 23.55'te tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın uçuş kodu olan "IST" ile hizmet verecek.



YILLIK 200 MİLYON YOLCU

Hazıran 2014'te temeli atılan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilerleme seviyesi yüzde 90'ın üzerine çıkarken, havalimanının açılışı ise

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı 'na (İYH) iniş yapacak. 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 2 pistten oluşan ilk etabının açılışına sayılı günler kala Gaziantep 'te yapacağı mitingin ardından Erdoğan uçakla İYH'ye gelecek.Erdoğan uçaktan indikten sonra terminali ve şantiye alanını gezerek yetkililerden inşaatta gelinen son nokta hakkında ayrıntılı bilgi alması ve işçilerle buluşması bekleniyor. Erdoğan incelemelerin ardından ise havalimanında düzenlenecek aHaber, atv, aNews ve aHaber Radyo canlı yayın programına katılarak soruları yanıtlayacak. Türkiye'ye çağ atlatan günü aHaber taçlandıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanı pistine inen ilk uçak, Erdoğan da havalimanın ilk yolcusu olacak. İYH inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, ilk uçuş için tüm hazırlıklarını tamamladı. Erdoğan'ın uçağına piste indikten sonra yanaşacak merdiven ve diğer apron araçları TIR'lara yüklenerek Atatürk Havalimanı 'ndan İYH'ye götürüldü. Türk Hava Yolları ve Havaş' ın ortak yer hizmetleri kuruluşu Turkish Groung Services'in (TGS) aynı anda birkaç uçağa hizmet verebilecek kadar aracı İYH'ye naklettiği öğrenildi. Erdoğan'ın uçağının iniş yapacağı 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki pistin ışıklandırması yapılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçakla seyrüsefer cihazlarının test işlemleri yapılmıştı. Havalimanın şu ana kadar yüzde 90'dan fazla bölümü tamamlanırken uçuş bilgi ekranları, yolcu chek-in bankoları ve uçağa biniş kapılarının büyük bir bölümü de tamamlandı. İstanbul Yeni Havalimanı 'nda bugüne kadar flight check uçakları tarafından kontrol uçuşları düzenli olarak gerçekleştirilirken, sistemlerin elektronik testleri de bu şekilde yapıldı. Sistemlerde herhangi bir hatanın olmadığı da raporlara yansırken, yapılan çalışmaların ardından havalimanına uçak inişinde herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.İstanbul Yeni Havalimanı'nın faaliyete geçmesi için Atatürk Havalimanı'ndan bir taşınma da gerçekleşecek. Çok ciddi bir koordinasyonla yapılacak olan taşınma işlemi için Ulaştırma Bakanlığı detaylı çalışma yaparken, güzergah üzerindeki belediye, güvenlik güçleri ile kamu ve kuruluşlar, AKOM'dan koordine ediledecek. Taşınma 30 Ekim saat 03.00'te başlayacak ve 31 Ekim saat 23.55'te tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın uçuş kodu olan "IST" ile hizmet verecek.Hazıran2014'te temeli atılan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilerleme seviyesi yüzde 90'ın üzerine çıkarken, havalimanının açılışı ise 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Havalimanının yapımı ve işletmesi 22 milyar 152 milyon euro'ya ihale edilerek tarihinin en büyük ihalesi olarak tarihe geçmişti. Havalimanı Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından yapılırken, şehir merkezinden 35 kilometre mesafede ve İstanbul'un kuzeyinde 76.5 milyon metrekarelik alanda yükseliyor. 4 fazdan oluşacak inşaatın birinci fazı, 3 pist ve 90 milyon kapasitelik terminalin açılmasıyla 29 Ekim'de tamamlanacak. Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak.