Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son iki yılda fitne zincirini kırmayı başardık!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri gönülden selamlıyorum Gaziantep. Bugün yine çok güzelsin, çok coşkulusun Gaziantep. Türkiye'de birileri ne diyor üretim durdu diyor. Birileri ne diyor çok işsizlik var diyor. Ya Gaziantep işçi arıyor. Gelip Gaziantep'e baksınlar.

150 YENİ FABRİKA HİZMETE GİRDİ

OSB bölgesinde 15 Temmuz'dan bu yana 4,5 katrilyon liralık yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, Ey Kemal siz nerede geziyorsunuz ya. Bereket şehri Gaziantep. Gaziantep birarada yaşamayı çok iyi bilir. Üretimine kadın eli değmiş Gazianpte bunu çok iyi bilir. Suriyelilere ilk sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyordu. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, Ensar'dır. Cerablus'u temizledik, Münbiç'i temizliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin rahatça evlerine dönmeleri için orayı güvenli bir hale getiriyoruz. Şuana kadar 200 bin Suriyeli evlerine döndü.

TOPLANTI HALİNDEKİ 35 TERÖRİST...

Biz Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işimizi görüştük. Doğusunda ise Irak ve İran'la bu işleri çözüyoruz. Dışişleri Bakanımız ABD'ye gitti bir anlaşmaya varıldı. Türk bayrakları ile Münbiç'e girildi. Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Türk bayraklarıyla birlikte Münbiç'e girdi, sen bunları görmüyor musun Bay Muharrem. Kandil'de ilk etap 20 uçakla 10 noktayı vurduk dedik yetmez dedik ikinci operasyonda uçaklarımız toplantı halindeki lider kadroda bulunan 35 teröristi öldürdü. Afrin'de de 4700 terörist öldürüldü.

SON 2 YILDA FİTNE ZİNCİRİNİ PEK ÇOK YERİNDEN KIRMAYI BAŞARDIK

Gaziantep'in desteği bizim için çok önemli. Son 2 yılda fitne zincirini pek çok yerinden kırmayı başardık. Siz bize 24 Haziran'da desteği verin başladığımız işi bitirelim. Öyleyse hazır mısınız? Gaziantep 24 Haziran'da çok güçlü bir şekilde bu kardeşinizin yanında olmaya hazır mısınız? Güçlü Türkiye için hazır mısınız? Öyleyse Gaziantep vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Türkiye'yi şahlandırıyor muyu? İşte benim bildiğim tanıdığım sırtımı dayadığım Gaziantep budur. Rabbim hepinizden razı olsun.

SON 16 YILDA GAZİANTEP'E 30 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Gaziantep yatırım nedir, sermaye nedir çok iyi bilir. Bunun için bizim yaptığımız yatırımların kıymetini en iyi Gaziantep bilir. Son 16 yılda Gaziantep'e 30 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 10500 yeni derslik inşa ettik. Şehre ikinci devlet üniversitesini kazandırdık. 9372 kişilik yurt binalarını hizmete açtık. Gaziantep'e 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık mı?

ŞİMDİ ESKİ STADIN OLDUĞU YERİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ

Şimdi eski stadın olduğu yeri millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah bunun yanında buraya güzel de bir camii yapacağız. Kültür ve spor vadisini kentin doğusundaki mahalleler için büyük hizmet olarak görüyoruz, bu parkta bir millet kıraathanesi de bulunuyor. Sağlıkta 76 tesis inşa ettik. Gaziantep'e şimdi büyük bir şehir hastanesi yapıyoruz. Gaziantep'e 34 sağlık tesisi daha yapacağız. Yaparsa AK Parti yapar.

AHLAKİ OLARAK KENDİNİ İSPAT EDEMEYENLERE BENİM BU ÜLKEM TESLİM EDİLEMEZ

Bunların dikili taşı yok, bunlarda sadece iftira var. Bizde tecrübe var, uluslararası camiada oturmuş bir yerimiz var. Şimdi diyorum ki Bay Muharrem birinci çıkamazsan siyasete eyvallah diyecek misin? Bir dershaneyi idare etmeyene ülke teslim edilir mi? Son günlerde sosyal medyaya çıkan edebimin müsaade etmeyeceği paylaşımları var, bu adama ülke emanet edilir mi?

DİYARBAKIR'DA 53 KÜRT KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNÜNE SEBEP OLAN KİŞİNİN...

Gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var, bunlarda edep yok. Ahlaki olarak kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Gidiyor Edirne'dekini ziyaret ediyor. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimin ölümününe sebep olan kişinin aday olmasına nasıl müsaade edebilirsin? Kusura bakmasınlar partilerinin içinde başka aday mı yoktu?

GAZİANTEP'DEKİ OSB BÖLGELERİNDE 140 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Gaziantep'e 280 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Gaziantep'i tüm Türkiye'ye hızlı trenle bağlıyoruz. Gaziray önümüzdeli yıl tamamlanacak. Yüzbin yolcu taşıyacak. Gaziantep'e ayrınca metro hattı kazandırıyoruz. Gaziantep Havalimanı'nı yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunu 2 yıl içinde yapmayı planlıyoruz. Gaziantep'e 3 baraj 2 gölet daha ilave edeceğiz. Gaziantep'te 9 tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldık. Gaziantep'deki OSB bölgelerinde 140 bin kişi istihdam ediliyor. Buradaki ihracat 16 yılda 9 kat arttı.

TURİZMDE BURAYA GELEN TURİST SAYISI DA 1 MİLYONU BULDU

Gaziantep'e geniş kapsamlı bir bilim merkezi yapacağız. Gaziantep turizmde de marka şehir olma yolunda da ilerliyor mu? Turizmde buraya gelen turist sayısı da 1 milyonu buldu. Gazianptep kendisine yapılan her hizmetin karşılığını veren bir şehirdir. Gaziantep 24 Haziran'da vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Bütün bunlar için cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü ülkemizin gelecek asırdaki yönünü de belirleyeceğiz. Ülkemiz son 5 yıldaki operasyonlara eski Türkiye şartlarında maruz kalsaydı nasıl olurdu?