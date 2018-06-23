Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin miting rakamlarını açıkladı

"SANDIĞA GİDİN OYLARINIZI MUHAKKAK KULLANIN"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son mitingini Eyüpsultan'da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Küçükçekmece'den geliyorum, Küçükçekmece'de bu alanın çok daha fazlası vardı ve size selamları var. 'Madem Eyüpsultan'a gidiyorsunuz, bizden selam ilet' dediler. Kampanyaya Eyüpsultan'da başladım. Dedik ki, 'finali de Eyüpsultan'da yapalım'. Ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da inşallah bize zaferi nasip etisin. İstanbul bir başka önemli, Eyüpsultan bambaşka önemli. Sakın ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, sandığa gidin, oylarınızı muhakkak kullanın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da halka hitap etti

"SANDIK GÜVENLİĞİNİ ELİMİZDEN GELDİĞİNCE BÜYÜK ORANDA ALDIK"



Erdoğan, "Bir zamanlar bu CHP açık oy gizli tasnif yapmıştır. Oyları açık kullandırttılar, tasnifi de gizli yaptılar, sayımı kimse görmesin. Sandık güvenliğini elimizden geldiğince büyük oranda aldık. Eyüpsultan'dan Güneydoğu'ya sesleniyorum; sakın ha korkuyu korkutun. Tüm tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da, bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim." diye konuştu.





"YETECEK PARAN YOKSA SANDALLA GİT"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bay Kemal diyor ki; 16 senede ne yaptınız? Şimdi ben Bay Kemal ve onun çırağı Muharrem'e Eyüpsultan'dan sesleniyorum: Yahu Marmaray'ı siz mi yaptınız? Avrasya Tünel'ini siz mi yaptınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Osmangazi Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Yahu bu Yalova'da oturuyor, herhalde Osmangazi Köprüsü'nden geçme fırsatını bulamadı. Fakat alışacak, fiyatı yüksek geliyormuş. O zaman ikinci köprüden git, birinci köprüden git. Bunlara da yetecek paran yoksa sandalla git. Çünkü bunlar hiçbir yeniliğe tahammül edemiyorlar. Bay Kemal, Bay Muharrem 25 havalimanı vardı geldiğimizde, şimdi 59 havalimanı var. Yahu bunları biz yaptık. Eğitimde 280 bin derslik yaptık, Bay Kemal, Bay Muharrem. 580 bin öğretmen atadık haberin yok mu? 75 üniversite vardı şimdi 205 üniversite var.





"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA ŞAHLANDIRDIK"

"Türkiye'nin ihracatı sürekli artıyor. IMF borcumuzu sildik hatta borç bile verdik. Bu hale geldi ülkemiz. Bunlar durup dururken olmadı ki. Bay Kemal de ne yaptınız diyor. Bunlar böyle işte. Yahu siz ne yaptınız siz? Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü siz mi yaptınız? Biz yaptık biz. Bunlar yeniliği ve şahlanmayı kabul edemiyorlar. Biz yaparız, onlar laf söyler. Biz hizmet siyaseti yürütüyoruz. Tabii biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz bu anlayışla devam edeceğiz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle kalacağız inşallah. Yarından sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yüzden güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü meclis diyoruz. Çok çalışacağız. Boşluk bırakmayacağız. Yarın akşam rakamlar açıklandıktan sonra inşallah zaferimizi kutlayacağız."





'EMNİYETTEN RAKAM ALDIM 280 BİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan ilçe mitinginde vatandaşlarla buluştu. Eyüpsultan meydanını dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, sağlık ve eğitim alanında atılan adımları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Ankara ve İstanbul mitinglerine katılımla ilgili olarak, "Ankara'da 2 milyon dinleyiciye ulaştığını söyledi. Emniyetten rakamı aldım 75 bin. İstanbul 5 milyon, dedi. Emniyetten rakam aldım 280 bin. Bunların hayatı yalan, meslekleri yalan. Bunlarda dürüstlük yok. Aldatamayacaksınız. Yarın milletim gerekin dersi verecek" ifadelerini kullandı.