Muharrem İnce’nin kirli başörtü yasağı sicili

İNCE: "BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ SERBEST BIRAKILMASI CUMHURİYET MEYDAN OKUMAK"

"Benim başörtüsü yasağını savunuyor olmam mümkün değil. Ben nasıl başörtüsü yasağını savunurum" diyen Muharrem İnce, üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik Anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İnce, başörtüsü yasağından dolayı başını bere ile kapatan TRT kameramanı hakkında soru önergesi verdi.

İnce, temel eğitim kurumlarında başörtüsünün serbest bırakılması hakkındaki yazılı açıklamada bulundu ve "Ortada hukuk yoktur, hukuku tanımamazlık vardır. Böyle bir durumda herkesin kendi hukukunu dayatacağı bir ortamın oluşması kaçınılmaz olacaktır. Aldığınız karar Cumhuriyet'e meydan okumaktır" iddiasında bulundu.

MUHARREM İNCE'NİN BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞININ KRONOLOJİSİ

İşte Muharrem İnce'nin başörtüsü yasağını savunan eylemleri, açıklamaları ve soru önergeleri:

"NEDEN KADINLARIN SAÇINI KAPATIYORUZ?"

6 Şubat 2008: Muharrem İnce: "Ben şunu diyorum: Burada suçlu olan kadınlar değil ki! Neden kadınların saçını kapatıyoruz? Erkeklerin gözünü bağlayalım daha doğru bir çözüm olur. Yani, iyi bir mümin, inanmış bir mümin, nefsine hâkim olan mümindir. Mümin, nefsine hâkim olacak." (Meclis Genel Kurulu)

ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİTTİ

27 Şubat 2008: CHP, AK Parti Hükümeti'nin üniversitelerde başörtüsüne serbestlik sağlamasını öngördüğü Anayasa değişikliklerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde; Muharrem İnce'nin imzası da yer aldı.

Başvuru dilekçesinde; "Çağdaşlaşmayı hızlandıran ve Türk devrimlerinin kaynağı olan laiklik ilkesi toplumun akıl ve bilim dışı düşüncelerle yargılardan uzak kalmasını amaçlar. Kamu düzeninin ve haklarının koruyucu sıfatıyla, devlete dinsel hak ve özgürlükler üzerinde denetim yetkisi tanıma, laiklik ilkesinin gereği olarak anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

TRT KAMERAMANININ BERE TAKMASINDAN RAHATSIZ OLDU

14 Eylül 2009: Muharrem İnce, başörtüsü yasağından dolayı başını bere ile kapatan TRT çalışanları hakkında soru önergesi verdi. Soru önergesinde; "TRT ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı yönünde basında çıkan haber ve fotoğraflar doğru mudur?" ifadeleri yer aldı.

"KAMUDA ÇALIŞANLARA DA TÜRBAN TAKTIRMANIN, İLKÖĞRETİMDEKİ ÇOCUKLARIMIZA DA TÜRBAN TAKTIRMANIN ÇANKAYA'DAN BAŞLANGICI MI ACABA?"

15 Ekim 2010: Muharrem İnce: "Üniversitede türban takıp giriyor kız çocuklarımız. Hükümet, başbakan (Recep Tayyip Erdoğan) niye bir açıklama yapmıyor? Kamuda olmayacak, ilköğretimde olmayacak, ortaöğretimde niye olmayacak diye niye bir açıklama yapamıyor? Niye yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı (Abdullah Gül) niye konuşmuyor? Ne oldu da iki resepsiyon bir resepsiyona indi? Yani bu kamuda çalışanlara da türban taktırmanın, ilköğretimdeki çocuklarımıza da türban taktırmanın Çankaya'dan başlangıcı mı acaba? Onun için (resepsiyona) katılmıyorum"

2018'DE EĞER BUNLAR İKTİDARDA KALIRSA TÜRBAN TAKMAK ZORUNLU OLACAK"

5 Nisan 2013: Muharrem İnce, AK Parti Hükümeti'ni hedef aldı: "2018'de eğer bunlar iktidarda kalırsa türban takmak zorunlu olacak" (Kanal D Televizyonu Abbas Güçlü)

İşte Muharrem İnce'nin başörtüsü korkusu!

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ SERBEST BIRAKILMASI CUMHURİYET MEYDAN OKUMAKTIR"

25 Eylül 2014: Muharrem İnce temel eğitim kurumlarında başörtüsünün serbest bırakılması hakkındaki yazılı açıklama yaptı. İnce, "Hükümetin temel eğitim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakma kararı, aymazlıktan öte bu sürecin bilinçli biçimde geliştirildiğinin örneklerinden biri olmuştur. Bu iki gelişme diğer gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde halkı hızla meşru müdafaa noktasına götürmektedir. Çünkü ortada hukuk yoktur, hukuku tanımamazlık vardır. Böyle bir durumda herkesin kendi hukukunu dayatacağı bir ortamın oluşması kaçınılmaz olacaktır. Aldığınız karar Cumhuriyet'e meydan okumaktır" iddiasında bulundu.

ÖĞRENCİLERİN CAMİYE GİTMESİNDEN RAHATSIZ OLDU!

6 Aralık 2005: Muharrem İnce; öğrencilerini Yalova Merkez Camii'ne götüren, abdest alma ve namaz kılmayı uygulamalı olarak öğreten din dersi öğretmeni Emin Albayrak hakkında TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

İnce, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada din dersi öğretmenin öğrencileri camiye götürmesinin devletin laik niteliğine eğitim yoluyla saldırı olduğunu iddia ederek, "Bu suçtur. Çünkü bu tür etkinlikler öğrenciyi dini inançlarını açıklamaya zorlamaktır. Velileri öğretmen ve okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırıyorum" dedi.