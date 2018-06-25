Bekir Bozdağ'dan OHAL açıklaması

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları;

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçimlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ seçim sonuçları hakkında, "Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir değer verdi" dedi.

Bozdağ: "OHAL konusu ele alınacak, değerlendirilecek"

"OHAL KONUSU ELE ALINACAK"

"OHAL'in taahüdünü yeni seçimden önce verdik. Bunun iki yolu var. Birincisi bunun bir süresi dolduğunda ki 19 Temmuz'da doluyor, uzatmazsanız kendiliğinden kalkar. Diğer yol da; ihtiyaç doğarsa, OHAL'in süresi bitmeden uzatmaktır. Bu da tabii usülüne göre yapılır. Ama irade çok açık. O da OHAL'in kaldırılmasıdır. Bunun gereği yapılacaktır. Ama OHAL'in kaldırılması hükümetimizin ve Cumhurbaşkanı'mızın iradesidir. En yakın zamanda bununla ilgili açıklamalar yapılacaktır elbet. Ona göre hareket edilecektir."

"PARTİLERDE MHP BÜYÜK BAŞARI ORTAYA KOYDU"

"(24 Haziran seçimleri) Partilerde MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı. Partilerde MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı."

Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli.

"(Demirtaş) Yüzde 9'un altında oy aldı, partisi ise daha yukarıda oy aldı. Bu tabii CHP'nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP'ye gittiğini gösteriyor. Rakamlar çok net ortada. Eğer CHP'den bu oylar HDP'ye akmamış olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı. Cezaevlerinde FETÖ'den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP'ye oy verdi."

"BU SİSTEM TEK ADAMLIĞA İZİN VERMEYEN BİR SİSTEMDİR"

"Cumhurbaşkanının partili olması, görevini bağımsız ve tarafsız yapmasına engel değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi milletin iradesiyle güvence altına alan bir sistemdir. Bu sistem tek adamlığa izin vermeyen bir sistemdir. Tek başlılığı getiriyor ama tek adamlığa izin vermiyor. Yüzde 50 artı 1'in oyunu alan biri tek adamlık yapabilir mi?"

YSK ile Anadolu Ajansının verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansının doğru, dürüst ve güvenilir habercilik yaptığının göstergesidir. Anadolu Ajansının cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucuna dair verdiği haberlerin, bilgilerin hangisi eksik, yanlış çıktı? Doğru olmayan bir bilgiyi paylaştı mı? Yok."