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'li Erol, genel başkan ve merkez yönetimini istifaya davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () 41 yıl sonra 'dan milletvekili çıkardığı , partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 17:48
CHP'li Erol, genel başkan ve merkez yönetimini istifaya davet etti

Dün yapılan lerde 'dan milletvekili seçilen 'li yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

"GENEL MERKEZ YÖNETİMİ İSTİFA ETSİN"

seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum.

Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi.

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CHP'li Erol, genel başkan ve merkez yönetimini istifaya davet etti
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