CHP'li Mahmut Tanal milletin zaferini hazmedemedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran seçimlerinden AK Parti'nin zaferle ayrılmasını hazmedemeyerek, kişisel twitter hesabından AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ağır hakaretlerde bulundu.
KULLANICILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
"Bırakın sevinsinler, yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler" diyerek çirkin hakaretlerde bulunan, Tanal'ın skandal paylaşımlarına kullanıcılar büyük tepki gösterdi.
İşte CHP'li Mahmut Tanal'ın o skandal tweetleri...