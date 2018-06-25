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'li milletin zaferini hazmedemedi

İstanbul Milletvekili , seçimlerinde partisinin bozguna uğramasını hazmedemeyerek, kişisel twitter hesabından 'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara çirkin hakaretlerde bulundu. Tanal'ın bu paylaşımları her fırsatta demokrasinin yanında olduklarını söyleyen CHP'nin de iki yüzlülüğünü tekrar gözler önüne serdi. İşte CHP'li Tanal'ın o skandal tweetleri...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 17:09
CHP'li Mahmut Tanal milletin zaferini hazmedemedi

İstanbul Milletvekili , seçimlerinden 'nin zaferle ayrılmasını hazmedemeyerek, kişisel twitter hesabından AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ağır hakaretlerde bulundu.

KULLANICILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

"Bırakın sevinsinler, yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler" diyerek çirkin hakaretlerde bulunan, Tanal'ın skandal paylaşımlarına kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

İşte CHP'li Mahmut Tanal'ın o skandal tweetleri...

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CHP'li Mahmut Tanal milletin zaferini hazmedemedi
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