İşte yurtdışı seçim sonuçları

Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı.

Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı. Kongre merkezinde, yaklaşık 8 bine yakın görevli bulunuyor.

İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yurt dışı oyları

YURTDIŞI SONUÇLARINDA 20.00 İTİBARIYLA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

Mısır'da oyların yarısı sayılmışken Erdoğan 56.5 İnce ise 33.2 oranını yakaladı.

Finlandiya'da Demirtaş 43.7 ile birinci Erdoğan 32.1 ile ikinci sırada yer aldı.

Suudi Arabistan'da ilk sonuçlara göre İnce 62.1 ile birinci çıkarken Erdoğan 35.3 oy aldı.

Japonya'da da AK Parti ile HDP başa baş yer aldı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SANDIKLAR KAPANDI

Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.



Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların, havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, bugün saat 17.00'de tamamlandı.

Bazı vatandaşlar son anda sandıklara gelerek, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Uçakları gecikmeli inen bazı vatandaşlar ise saat 17.00'den sonra sandıkların olduğu bölüme geldikleri için oylarını kullanamadı.

Son dakikalarda oyunu kullanan Murat Mayor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'dan uçakla geldiğini, seferini oy kullanma saatine göre ayarladığını söyledi. Mayor, sandığa yetişmek için pasaport kontrolünü hızla geçtiklerini ifade ederek, "Hepimize hayırlı olsun." dedi.

OY KULLANAN VATANDAŞLARIN SÖZLERİ

ABD'de yaşayan Ayşe Öztürk, Atlanta'dan isteyerek oy kullanmaya geldiğini, son anda yetiştiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Burkina Faso'dan gelen Mehmet Mustafa Çelik de uçak geciktiği için biraz geç kaldıklarını ancak oylarını kullanabildiklerini söyledi. Çelik, tercihini yapmak için uzun yoldan geldiklerini dile getirerek, "Ülkemiz için inşallah hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Geç kaldığı için oy kullanamayan Gökhan Tektaş ise ABD dönüşü pasaport görevlisinin işlemlerin 17.00'de sona ereceğini bildirmesi üzerine acele ettiklerini fakat yetişemediklerini anlattı. Beş dakika geç kaldıkları için oy veremediklerini aktaran Tektaş, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Deniz Konca ise uçak rötar yaptığı için oy verme işlemine geç kaldığını kaydetti. Konca, sadece 5 dakika geç geldiği için oy kullanamadığını belirterek, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Oylamanın sona ermesinin ardından oylar, sandık görevlilerinin eşliğinde çuvallara konarak, mühürlendi. Bu sırada terminalde polisler güvenlik önlemi aldı.