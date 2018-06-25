Rekor katılım oranı

Türkiye'nin tarihi seçimi sona erdi. Oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Şu an büyük hızla açılıyor. Açılan sandık oranı yurt genelinde yüzde 89.5 oranında. Bu seçimde dikkati çeken bir detay da katılım oranının çok yüksek olması oldu.

24 Haziran 2018 seçimleri katılım oranı

YÜKSEK BİR KATILIM ORANI

2015 Kasım seçimlerinde seçmen sayısı 56 milyon 949 bin iken, kullanılan oy sayısı 48 milyon 537 bin ile katılım oranı yüzde 85.2 olarak gerçekleşmişti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise bu oran artarak, 59 milyon 354.849 seçmenin 42 milyon 525 bini oy kullanarak seçime katılım oranını yüzde 87.5 oranına yükseltti.