İşte büyük zaferin şifresi "Adam kazandı!"

Türkiye'nin gündeminde olan 24 Haziran seçimi sonlandı. Millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya Muharrem İnce'nin kendisine SMS ile cevap vererek 'Adam kazandı' yazdığını söylemesi üzerine Muharrem İnce, "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim" demişti. İşte İnce'nin 'hata etmişim' diyerek açıkladığı 'adam kazandı' mesajı ve o mesajın anlattıkları...

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