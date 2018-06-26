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İşte büyük zaferin şifresi "Adam kazandı!"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı , rötarlı da olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kabul etmişti. İnce'nin gecesi, gazeteci 'ya attığı "Adam kazandı" mesajı ise 'nin gündemine oturmuştu. İşte 'zaferin şifresi' olarak nitelendirilen, İnce'nin "Adam kazandı" mesajı ve o mesajın anlattıkları...

Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 15:59
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'nin gündeminde olan 24 Haziran i sonlandı. Millet 'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Seçim gecesi gazeteci 'nin kendisine SMS ile cevap vererek 'Adam kazandı' yazdığını söylemesi üzerine Muharrem İnce, "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim" demişti. İşte İnce'nin 'hata etmişim' diyerek açıkladığı 'adam kazandı' mesajı ve o mesajın anlattıkları...

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İşte büyük zaferin şifresi "Adam kazandı!"
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