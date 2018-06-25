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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

Tarihi sona erdi... 24 Haziran seçim sonuçları belli oldu. Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan yüzde 52.5 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhur İttifakı ise yüzde 53.6 oy oranıyla seçimi 1. olarak tamamlayarak 343 milletvekili elde etti. Seçim sonrası genelinde meclise hak girmeye kazanan milletvekillleri ise aşağıdaki listelerde verilmiştir.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 16:55
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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

AK PARTİ
1- Jülide Sarıeroğlu
2- Tamer Dağlı
3- Mehmet Şükrü Erdinç
4- Ahmet Zenbilci
5- Abdullah Doğru

MHP
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy


CHP
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP
1- Tülay Hatımoğulları Oruç
2- Kemal Peköz

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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

AK PARTİ
1- Ahmet Aydın
2- İbrahim Halil Fırat
3- Muhammed Fatih Toprak
4- Yakup Taş

CHP
1- Abdurrahman Tutdere

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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

AK PARTİ
1- Veysel Eroğlu
2- Ali Özkaya
3- İbrahim Yurdunuseven

MHP
1- Mehmet Taytak

CHP
1- Burcu Köksal

İYİ Parti
1- Gültekin Uysal

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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

AK PARTİ
1- Ekrem Çelebi

HDP
1- Berdan Öztürk
2- Dirayet Dilan Taşdemir
3- Abdullah Koç

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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

AK PARTİ

1-İlknur İnceöz

2-Cengiz Aydoğdu

CHP

1-Ali Abbas Ertürk

2-Ramazan Fidan

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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

AK PARTİ
1- Mustafa Levent Karahocagil
2- Hasan Çilez

CHP
1- Mustafa Tuncer

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sona erdi... İşte il il milletvekili listesi
Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

ANKARA 1.BÖLGE

AK PARTİ
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan


MHP
1- Mevlüt Karakaya

CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral

HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge

AK PARTİ
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız


MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay

CHP
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti
1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

AK PARTİ
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan

MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal

CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş

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