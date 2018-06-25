Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

ANKARA 1.BÖLGE
AK PARTİ
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan
MHP
1- Mevlüt Karakaya
CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA 2. Bölge
AK PARTİ
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız
MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay
CHP
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya
İYİ Parti
1- Şenol Bal
ANKARA 3. Bölge
AK PARTİ
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan
MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş