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İşte CHP-HDP gizli ittifakının kanıtı

24 Haziran seçimlerine CHP ile HDP arasındaki gizli ittifak damga vurdu. Doğu ve Güneydoğu'da düşen HDP'nin oy oranını Batı'da CHP'liler süspanse etti. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu almaması için CHP'den HDP'ye "emanet oy" aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 8 oy oranına anca ulaşabilen HDP, Meclis'te ise bu gizli ittifak sayesinde yüzde 11'e ulaştı.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:52
İşte CHP-HDP gizli ittifakının kanıtı

CHP'li her aileden 1 oy kampanyasıyla HDP'nin yüzde 3'lük açığını kapattı ve seçim barajını aştırdı.

67 milletvekili ile yeniden TBMM'e giren HDP ancak diğer seçimlerde en fazla oy aldığı Doğu ve Güneydoğu'da büyük kayıp yaşamasına rağmen batıdan gelen oylarla barajı aştı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına bakıldığında CHP ve HDP arasında tabanda yaşanan gayri resmi ittifak gözler önüne seriliyor. Cumhurbaşkanlığında yüzde 8 oy alırken, HDP yüzde 11'le seçim barajını geçti.

Özellikle İstanbul'da CHP'den HDP'ye ciddi miktarda emanet oy gitti. CHP'nin son dönemdeki seçimlerde ilk sırada çıktığı İzmir, Aydın, Edirne, ve Tekirdağ'da, bu seçimde oyu düşerken HDP'nin oyunun arttığı gözlendi. İzmir'de de CHP'nin oyları düşüşteyken oylarını arttıran tek parti HDP oldu.

Seçim sonuçlarına detaylı bakıldığında ise bunun kanıtları rakamlarda açık bir şekilde kendini gösteriyor.

KADIKÖY

Demirtaş: %2.47
HDP: %13.54

BEYOĞLU
Demirtaş: %3.48
HDP: %16.67

ŞİŞLİ
Demirtaş: %5.54
HDP: %18.23

BEŞİKTAŞ
Demirtaş: %2.33
HDP: %16.49

BAKIRKÖY
Demirtaş: %2.92
HDP: %13.87

ATAŞEHİR
Demirtaş: %4.59
HDP: %11.52

BEYLİKDÜZÜ
Demirtaş: %4.87
HDP: %10.16

KARTAL
Demirtaş: %4.62
HDP: %11.02

MALTEPE
Demirtaş: %3.53
HDP: %10.29

ÜSKÜDAR
Demirtaş: %2.98
HDP: %8.66

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İşte CHP-HDP gizli ittifakının kanıtı
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