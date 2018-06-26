İtirafçılıktan vazgeçti, tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların kullandığı ve Üsküdar ilçesinde bulunan telefondan yoğun olarak arandığı, bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenilen şüpheli Muhammed Hamidullah Y., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheli burada etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanma talebiyle itirafta bulunarak serbest bırakılmıştı.

ÖNCE İTİRAF ETTİ, SONRA 'SENARYO' DEDİ

Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği'nde anlattığı hususlar doğrultusunda ayrıntılı ifadesinin alınmasının ve teşhis işlemlerinin yapılmasının istendiği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli, kolluk birimlerince alınan ifadesinde Hakimlik önünde anlattığı hususları kabul etmedi. Senaryoya dayalı olaylar anlattığını beyan etti.

Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklama talebi yazısında, "Bu halde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının söz konusu olmayacağı, benzeri soruşturmalarda emniyet biriminde gözaltı sürecinde herhangi bir açıklamada bulunmayıp Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda serbest kalmak amacıyla örgütsel konumuyla uyuşmayacak şekilde yetersiz bilgiler verme doğrultusundaki davranışların örgütsel bir hareket tarzı haline geldiği, sorgu sırasında kolluk arşivine göre denetlenemeyecek şekilde verilen bilgilere itibar ederek örgüt mensuplarının serbest bırakılmasının isabetli olmadığının bu somut olayda da bir kez daha anlaşıldığı" kaydedildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.





