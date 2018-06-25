FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi

24 Haziran seçim sürecinde önce Meral Akşener'e sonra Muharrem İnce ve HDP'ye destek veren FETÖ'nün sosyal medyadaki temsilcileri seçim sonuçlarının ortaya çıkması ile birlikte büyük bir şok yaşadı. Önce seçim hilesi yalanına başvuran FETÖ'cüler, daha sonra seçim sonuçlarının CHP yönetimi tarafından kabullenilmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ahaber'den aldıkları ekran görüntüleri ile yaşadıkları şoku takipçileriyle paylaşan FETÖ'cüler, muhalefet partilerini de suçlamaktan geri durmadı.