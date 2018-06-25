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'cüler sosyal medyada şok geçirdi

24 Haziran sürecinde önce 'e sonra ve 'ye destek veren 'nün sosyal medyadaki temsilcileri seçim sonuçlarının ortaya çıkması ile birlikte büyük bir şok yaşadı. Önce seçim hilesi yalanına başvuran FETÖ'cüler, daha sonra seçim sonuçlarının yönetimi tarafından kabullenilmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ahaber'den aldıkları ekran görüntüleri ile yaşadıkları şoku takipçileriyle paylaşan FETÖ'cüler, muhalefet partilerini de suçlamaktan geri durmadı.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 16:02
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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'cüler sosyal medyada şok geçirdi
FETÖ'cüler sosyal medyada şok geçirdi
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