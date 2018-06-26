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haber: lideri Kemal , ’yi suçladı!

! 9. yenilgisini alan liderliğindeki ’de sular ısınıyor. İstifa etmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı ’yi “başarısız” ilan etti. Kendisi dışındaki herkesi başarısız ilan eden Kılıçdaroğlu’na parti içindeki tepki giderek büyürken Muharrem İnce’nin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 16:11
Son dakika haber: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi suçladı!

Genel Başkanı Kemal parti genel merkezinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu CHP'lilerden gelen istifa açıklamalarına da cevap verdi. Kılıçdaroğlu partisinin yaşadığı hezimetten 'yi sorumlu tuttu. 9 dir kaybeden Kılıçdaroğlu, "Bireysel çıkar peşinde koşup da "milletvekili olmadım, ben şimdi eleştireceğim" Bu koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur." Dedi.

Kılıçdaroğlu Muharrem İnce’yi suçladı!

KILIÇDAROĞLU 'PES' DEDİRTTİ

CHP'nin seçimde aldığı yenilgi sonrası gözlerin çevrildiği ve istifa edeceği iddia edilen yaptığı son açıklama ile yine pes dedirtti. Kılıçdaroğlu İnce'ye de mesaj göndererek, "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" dedi. Kılıçdaroğlu, "CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı; kendi ifadesi." açıklamasını yaptı.

SORU: İNCE'NİN BAŞARISINI NASIL BULUYORSUNUZ? İNCE VE CHP OYU ARASINDA 8 PUAN FARK VAR. SİZİN DE İSTİFA ETMENİZ GEREKTİĞİNİ SAVUNAN, PARTİ İÇİNDEN KESİM VAR. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?

"Bir, Muharrem beyin CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Aksi halde nasıl adayı olacak? Neden Muharrem bey altı oku çıkardı? Herhalde daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem beyin bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da doğru bulduk. Hiçbir eleştiri de yapmadık. Çalıştı, genç, dinamik, enerjik. Çalıştı, mücadele etti hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı; kendi ifadesi."

"SON KARARI PARTİMİZ VERİR"

"Partide ne olacağına ne biteceğine partiler karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz, bir tarafa yazın. Bütün veriler bunu gösteriyor. Arkadaşlarıma üç konuda talimat verdim. Hep beraber çalışacaklar. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bu partiye geleceklerin ortak hedefleri, ortak özlemleri olmak zorundadır. Bizim hedefimiz bu."

Bireysel çıkar peşinde koşup da "milletvekili olmadım, ben şimdi eleştireceğim" Bu koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur.

Son dakika haber: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmedi, İnce'yi suçladı!

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Son dakika haber: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi suçladı!
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