“AA’ya CHP’den algı operasyonu yapıldı”

Seçim
gecesi haksız ithamların hedefi olan Anadolu Ajansı
'nın (AA
) kamuoyuna aktardığı sonuçların doğruluğunu, YSK'nın açıkladığı veriler tescilledi. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, AA'nın bir algı operasyonuna maruz kaldığını belirterek CHP
'yi işaret etti. Yüksel, "Veri akışında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. CHP'lilerin bu aceleciliği ve kendi tabanlarını yanıltma, onları isterik bir hale getirme... Başarıya susamış, zafer bekleyen bir kitleyi yanlış manipüle ederek, çok yanlış, tehlikeli bir oyun oynadılar. Seçimi düzenleyen Anadolu Ajansı değil ki seçimin faturasını onlara kesiyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan da "AA burada bir özrü hak ediyor" dedi.