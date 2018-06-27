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'liler kazan kaldırdı

Sabah saatlerinde başlayan nin da yankı bulmasının ardından 'liler 'e akın ederek pankart açtı.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 01:55
CHP'liler kazan kaldırdı

nca öğle saatlerinde başlatılan ne destek vermek için üzerinden örgütlenen 'liler, saat 20.00'de parti i önüne geldi.

Grup adına açıklama yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Imırgı, parti önünde toplanan kişi sayısının önemli olmadığını, milyonları temsil ettiklerini söyledi.



"Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz." diyen Imırgı, değişimin CHP'nin yönetim kadrolarından başlaması gerektiğini dile getirdi.

"24 SAAT BOYUNCA"

Imırgı, seslerine kulak verilmesi için 24 saat boyunca oturma eylemi yapacaklarını belirtti.

Denizli'de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek 'ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal 'ndan beklediklerini aktardı.

Partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını ifade eden Imırgı, "Ben bu partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremiyorum. Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum." diye konuştu.


YARIN OTURMA EYLEMİ VAR!

CHP'den Milletvekili seçilen Gürsel Erol Twitter üzerinden yaptığı çağrıyla partilileri oturma eylemine davet etti.


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CHP'liler kazan kaldırdı
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