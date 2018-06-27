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Son dakika: Erdoğan görüşmesi başladı

Son dakika haberi... 'ın Genel Başkanı 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü başladı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 16:11
Son dakika: Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Başkanı Devlet 'yi kabulü başladı.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME 16.00'DA BAŞLADI

Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı. Başbakan 'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik ediyor.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
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