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Lübnan ve 'tan Erdoğan'a tebrik

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 'ı telefonla arayarak, zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid de Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 21:25
Lübnan ve Tunus'tan Erdoğan'a tebrik

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 'ı telefonla arayarak zaferinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden es-Sibsi, Tunus- ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini vurguladı.

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Lübnan ve Tunus'tan Erdoğan'a tebrik
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