Muharrem İnce Kılıçları çekti!

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kim ne derse desin, CHP nihayet liderini buldu. Hem de "Umudumuz Ecevit" günlerini çağrıştırırcasına.

Lakin İnce, AKP'li fırıldaklar dahil Erdoğan nefretiyle malul hale gelen tipleri yanına yöresine yaklaştırmamalı.

Kinle nefretle değil rasyonel akılla siyaset yapmalı.

Kılıçdaroğlu'na "şimdi sen gel bakalım" demeye hakkı var. Ama CHP Ortodoksisine belirli birmesafe koymayı da ihmal etmemeli.

FETÖ'ye tavrını netleştirmeli...

Bisiklet şovlarına hiç gerek yok. Hatta çocuklara sevimlilik yapması da şart değil. Kendisi olsun yeter.

"Şiiri" azaltarak bırakmalı, birden bırakması tehlikeli olabilir.

Fakat yalanı kesin bırakmalı. Yalanın azı çoğu olmaz.

Artık yalan söylemeyeceğine inanmamızı istiyorsa da biraz cesaret gösterip, "Beni,Amerikalılar aradı..." lakırdısı için özür dilemeli.

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