Kaç yıldır "Erdoğan nefretiyle sosyolojiyi zehirliyorsunuz, an gelir bunun bedelini siz de ödersiniz" diyorum.

İşte 24 Haziran gecesi FOX'un İsmail Küçükkaya ve Portakal ikilisinin başına gelenler.

Biri herkesin ne diyeceğini merak ettiği Muharrem İnce'nin "Adam kazandı" mesajını "ilettiği" için yemediği küfür kalmadı.

Öteki de Erdoğan'ı ve AK Parti'yi "kazandı" gösteren seçim sonuçlarını yayımladığı için adeta linç edildi.

Ne yapacaklardı peki?

Halk TV'ye çıkıp kendi kendilerini rezil eden o CHP'liler gibi açılan sandıkları açılmamış mı göstereceklerdi?

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Hitap ettiğiniz sosyolojiyi matine-suare "" zehirlerseniz...Can'cığın ajanlığını "faaliyeti, 15 Temmuz'u da "" olarak yutturabilirsiniz.Sıra Erdoğan'ın kazandığını gösteren seçim sonuçlarını yayımlamaya gelince işte böyle linç edilirsiniz.Mahut zehrin bağımlısı haline getirdiğiniz kitlelerin (Erdoğan'a yarayacağını düşündüğü) hiçbir hakikate tahammülü kalmaz.Vatan savunmasına bile.Bakınız,'ın'nı desteklemesi gözden kaçmasaydı o dagibi linç edilecekti.de bir defasında,"yabancı ülke liderleri benimülkemin liderine hakaret edemez"dediği için "AKP'denihale mi aldın, Erdoğan milletvekiliyapar seni şimdi... Yalaka..." lakırdılarına maruz kalmıştı.Şu hale bakın...arkadaşımız maruz kaldığı mahut tepkinin benzerini dünkü yazısında'ye gösterdi.Neymiş efendim, İnce Erdoğan'la görüşmüş de Erdoğan da seçim sürecinde İnce'yi dişine göre bulup muhatap almış da bilmem ne!Uzun lafın kısası, "demeye getiriyor.Hayır yani, bir başkası da kalkıp sana "" derse ne yapacaksın?" diye diyePKK'nın siyasi ayağının'e girmesi için oncadiller döken sen değil miydin?Onu bunu bilmem,bir gün "başkan" olacaksatepkigöstererek olacak.Tıpkı 24 Haziran gecesi ortalıkta görünmemesi ardından dolaşıma sokulan zırvalara tepki gösterdiği gibi: "..."Kim ne derse desin, CHP nihayet liderini buldu. Hem de "" günlerini çağrıştırırcasına.Lakin İnce, AKP'li fırıldaklar dahil Erdoğan nefretiyle malul hale gelen tipleri yanına yöresine yaklaştırmamalı.Kinle nefretle değil rasyonel akılla siyaset yapmalı.Kılıçdaroğlu'na "" demeyehakkı var. Ama CHPOrtodoksisine belirli birmesafe koymayı da ihmaletmemeli.'ye tavrını netleştirmeli...Bisiklet şovlarına hiç gerek yok. Hatta çocuklara sevimlilik yapması da şart değil. Kendisi olsun yeter." azaltarak bırakmalı, birden bırakması tehlikeli olabilir.Fakat yalanı kesin bırakmalı. Yalanın azı çoğu olmaz.Artık yalan söylemeyeceğine inanmamızı istiyorsa da biraz cesaret gösterip, "..." lakırdısı için özür dilemeli.