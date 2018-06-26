Seçim boyunca en az bir milletvekili adayı kadar arazide dolaştım. Özellikle de her "sınıftan" her yaştan AK Partili seçmenler arasında.

Özeleştiri (çokluk da nefs muhasebesi) yapmayana rastlamadım.

Hem de... Muhalif takımının AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerin hülasasından daha şümullü.

Lakin Erdoğan'a muhabbetleri, güvenleri tastamam.

Zaten bu muhabbet sayesinde yerden yere vurdukları "metal yorgunu" AK Partililere tahammül ediyorlar.

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