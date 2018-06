Nerden baksanız, çok ilginç bir kişilik bu Muharrem.

Atatürk'e küfredenlerle kol kola girerek "Atatürkçü", ABD ve taşeronlarına yandaşlık yaparak "antiemperyalist", NATO'yu ve kapitalizmini savunarak "solcu" olmayı başarabilmekten daha ilginç ne olabilir?!

PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'li birini (kuvvetle muhtemel Demirtaş'ı) başkan yardımcısı yapacağını söylüyor!

Sizin anlayacağınız; fırsat bulursa sağına "gizli ortağı" FETÖ'yü, soluna PKK / HDP'yi alıp memleketi yönetecek.

Bir de kolpacı.

Hem "beni televizyonlarına çıkartmıyorlar" deyip hem de Turgay Güler kardeşim 3 hafta boyunca her gün programına davet ettiği halde kaçtı.

Yalancılığı bunun kadar içselleştirmiş bir insan evladı yeryüzüne bir daha zor gelir.

Adeta yalandan besleniyor. Zaten tüm numarası, asla mahcup olmaması.

***

Önce yerli otomobile karşı çıktı, sonra ben yerli otomobile değil benzinli otomobile karşı çıktım, dedi.Biraz daha sıkışsaydı, "" diyebilirdi.O kadar pişkin ki, "" yalanından bile mahcup olmadı.Tamam,da yalan söyler, sıklıkla çark ederdi. Ama her çarktan sonra az çok mahcup olurdu.Bu mahcup olmak yerine, "diyor.Kılıçdaroğlu bir defasında, "" diye hava atmış," denilince deçok mahcup olmuş, "" demişti.Aynı şey'nin başına gelseydi asla mahcup olmaz, tam aksine, spikeri felaket mahcup ederdi.Önce "" diye lafa girer, zavallı spiker "..." diye afallayınca da son darbeyi indirirdi: "..."Tabii ki canlı yayında olduğu için bu kadarla bırakırdı.Şayet ikili arasında (İnce ile spiker) aynı konuda telefon görüşmesi söz konusu olsaydı, Muharrem İnce gözünü yumup ağzını açar, "" derdi.Demem o ki, ağzı da çok bozuk, artık herkes biliyor.'i anlatırken, şeytanın donunu çıkartırağlamasın diye eline verir demişti.Biz bu Muharrem'i nasıl anlatalım bilmem ki?!Hiçbir hikâyesi yok, her duruma müsait bir adam.Dün Cumhuriyet düşmanı / terörist dediklerine şimdi başkan yardımcılığı teklif edeceğini söyleyebiliyor.Bir de hacıymış da abdestsiz yere basmıyormuş da 14 yaşından beri her gün cuma namazı kılıyormuş da...Sırf başörtüsüne özgürlük istediği için dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya "" iddiasıyla AK Parti'ye 2008'de kapatma davası açtığında alkışlıyordu.Ne oldu, ne değişti, hangi iç hesaplaşmalardan geçti de, "" diyen Karamolla'larla ittifak kuracak hale geldi?Tilkilik olur, olur da, herkesi tavuk görecek kadar acıklı olur mu?