Herhalde sosyolojiyi hazırladıklarına inanmış olacaklar ki itiraf etmeye başladılar.

Demek CHP'nin o 140 sayfalık seçim bildirgesindeki PKK'nın taleplerini karşılayan ifadeler boşuna değilmiş.

Malumunuz...

CHP Grup Başkan Vekili (Ö. Ö) Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edeceklerini söylemişti.

Şimdi de...

HDP / PKK cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ve HDP'li A. Bilgen ikinci tura kalırsa İnce'yi destekleyeceklerini dermeyan etti.

Meydanlardaki o "Demirtaş'ı ziyaret ettim" çıkışları boşuna değilmiş demek.

Gerekçeleri mi?

"Parti devletine" karşıymışlar!

İnanın şaka yapmıyorum, HDP'li Bilgen aynen böyle söyledi.

Sizin anlayacağınız, "parti devletine" karşı oldukları için "Faşist T.C" tesmiye ettikleri devleti kurmakla övünen CHP'nin adayını destekleyeceklermiş.

Acaba...

Bilgen'in "Fetullah'ın kapatma aydınlarından" öğrendiği "parti devleti" lakırdısı ne kadar geniş spektrumlu?

Mesela, DEAŞ'ın veya FETÖ'nün ikinci tura kalan bir cumhurbaşkanı adayı olsaydı yine destekleyecekler miydi?

Bilemiyorum...

Benim bildiğim şu: İnce olmazsa Akşener de olurmuş!

Zira, "İkinci tura İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz" diyor.

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Bu desteğe'nin ne diyeceğinin hiç önemi yok. Sürekli yalan söyleyen bir insan öyle dese ne olur, böyle dese ne olur!Ben asılne diyecek, onu merak ediyorum., HDP / PKK destekli "" teklifini elinin tersiyle itmişti, bakalım o ne yapacak?O değil de,düştüğü şu hale bakın.Sen kalk tüm hayatını HDP / PKK karşıtlığıyla geçir, ama genel başkanın Akşener, HDP / PKK'nın desteğine "mazhar" olsun!Ne diyelim; tebrik ediyor,...Muhalefet takımı sakın oladiye geveleyip,de "" falan yapmıştı demesin. (AK Parti'ye karşı çıkma gerekçelerine sığınacak kadar kendilerini düşürmesinler.)Kaldı ki...o süreci (demokratik devlet politikası olarak)ve Kürt kardeşlerimizin ontolojik haklarını iade etmek için başlatmıştı.Zaten bu haklar verildiği için terör örgütü insan kaynaklarında "zaafa" uğradı ya. Bakın işte eskisi gibi dağa çıkışlar devam etmiyor.Kurnazlığı bırakın da cevap verin:Silah bırakma sürecindeyken kıyametleri koparttığınız örgüt, müstevlilerin gölgesinde silaha tekrar sarılınca neden sizi desteklemeye başladı?Hangi yeteneğinize borçlusunuz bunu?YaTamam, kendilerini gizleyerek AK Parti'yi "."Peki, tanklarla, savaş uçaklarıyla bu aziz millete saldırarak hepten deşifre olduktan sonra neden sizi destekler oldular?Sizde hangi cevheri buldular?Şu hale bakın:"elemanlarına" HDP'ye oy verin diyor.daveya'i destekleyeceğini açıklıyor.Nasıl bir ittifaktır bu?olsa "" derdi, biz ne desek bilmem ki?!