Herhalde sosyolojiyi hazırladıklarına inanmış olacaklar ki itiraf etmeye başladılar.***
Demek CHP'nin o 140 sayfalık seçim bildirgesindeki PKK'nın taleplerini karşılayan ifadeler boşuna değilmiş.
Malumunuz...
CHP Grup Başkan Vekili (Ö. Ö) Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edeceklerini söylemişti.
Şimdi de...
HDP / PKK cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ve HDP'li A. Bilgen ikinci tura kalırsa İnce'yi destekleyeceklerini dermeyan etti.
Meydanlardaki o "Demirtaş'ı ziyaret ettim" çıkışları boşuna değilmiş demek.
Gerekçeleri mi?
"Parti devletine" karşıymışlar!
İnanın şaka yapmıyorum, HDP'li Bilgen aynen böyle söyledi.
Sizin anlayacağınız, "parti devletine" karşı oldukları için "Faşist T.C" tesmiye ettikleri devleti kurmakla övünen CHP'nin adayını destekleyeceklermiş.
Acaba...
Bilgen'in "Fetullah'ın kapatma aydınlarından" öğrendiği "parti devleti" lakırdısı ne kadar geniş spektrumlu?
Mesela, DEAŞ'ın veya FETÖ'nün ikinci tura kalan bir cumhurbaşkanı adayı olsaydı yine destekleyecekler miydi?
Bilemiyorum...
Benim bildiğim şu: İnce olmazsa Akşener de olurmuş!
Zira, "İkinci tura İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz" diyor.
Bu desteğe İnce
'nin ne diyeceğinin hiç önemi yok. Sürekli yalan söyleyen bir insan öyle dese ne olur, böyle dese ne olur!
Ben asıl Akşener
ne diyecek, onu merak ediyorum. Bahçeli
, HDP / PKK destekli "başbakanlık
" teklifini elinin tersiyle itmişti, bakalım o ne yapacak?
O değil de, Ümit Özdağ dostumuzun
düştüğü şu hale bakın.
Sen kalk tüm hayatını HDP / PKK karşıtlığıyla geçir, ama genel başkanın Akşener, HDP / PKK'nın desteğine "mazhar" olsun!
Ne diyelim; tebrik ediyor, temelli "Saadet"ler diliyorum
...***
Muhalefet takımı sakın ola Habur
diye geveleyip, AK Parti
de "demokratik açılım
" falan yapmıştı demesin. (AK Parti'ye karşı çıkma gerekçelerine sığınacak kadar kendilerini düşürmesinler.)
Kaldı ki... AK Parti
o süreci (demokratik devlet politikası olarak) PKK'ya silah bıraktırmak
ve Kürt kardeşlerimizin ontolojik haklarını iade etmek için başlatmıştı.
Zaten bu haklar verildiği için terör örgütü insan kaynaklarında "zaafa" uğradı ya. Bakın işte eskisi gibi dağa çıkışlar devam etmiyor.
Kurnazlığı bırakın da cevap verin:
Silah bırakma sürecindeyken kıyametleri koparttığınız örgüt, müstevlilerin gölgesinde silaha tekrar sarılınca neden sizi desteklemeye başladı?
Hangi yeteneğinize borçlusunuz bunu?
Ya FETÖ
?
Tamam, kendilerini gizleyerek AK Parti'yi "kandırdılar
."
Peki, tanklarla, savaş uçaklarıyla bu aziz millete saldırarak hepten deşifre olduktan sonra neden sizi destekler oldular?
Sizde hangi cevheri buldular?
Şu hale bakın: Pensilvanya
"elemanlarına" HDP'ye oy verin diyor. HDP / PKK
da İnce
veya Akşener
'i destekleyeceğini açıklıyor.
Nasıl bir ittifaktır bu? Merhum Erbakan
olsa "karanlık oda ittifakı
" derdi, biz ne desek bilmem ki?!