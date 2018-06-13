Sırıtıyor demeyeyim de bi ufaktan gülümsüyor gibi yaptığı fotoğrafının yer aldığı seçim afişlerinde "Geliyoruz" yazıyor.

Bir gözü parlıyor, belli ki ufuklara bakıyor, diğer gözü "Gel Bakalım Muharrem"de kalmış sanki, hafiften karanlık.

Evet, geliyormuş, alın teri göz nuru bıyıklarıyla birlikte.

Kim mi?

Kim olacak, Kılıçdaroğlu.

Ceketinin yakasında CHP rozeti var. Burası önemli. Demek ki, "Geliyoruz" dediği bildiğimiz CHP.

Peki, gelip de ne yapacaklarmış?

Mesela, Dersim arşivlerini açacakmış. Öyle demişti FETÖ'den tek kelime etmediği 240 sayfalık seçim bildirgesinde.

Hani, Nihat Genç arkadaşımız da lafın düzünü etmişti: "Kimle hesaplaşıyorsun, vergi ve asker vermem deyip, yanına da İngiliz ajanını almış Kürt ağalarına karşı harekete geçen Atatürk'tür, arşivleri açmana gerek yok, Trabzon Atatürk Köşkü'nde Atatürk'ün çizdiği Dersim hareket planı ziyaretçilere açık duvarda asılıyor, neyin peşindesiniz..."

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Söz konusu seçim bildirgesi gerçekten de yenilir yutulur değildi.'nin yıllar yılı "" kapsamında talep ettiği "veya "" veya "" gibi ifadeler CHP'nin mezkurbildirgesinde yer almıştı., bari'nin önünü kesmeseydiniz, sabretseydiniz de "etnik pazarlıklı" bildirgenizi seçim sonrası açıklasaydınız, demişti.Lakin,, onu ne yapacağız?! Demirtaş'ları ziyaretlere doyamıyor mesela.Hayır, sevgisinden muhabbetinden değil.Daha dün, 53 vatandaşımızın katledildiği 6-8 Ekim olaylarının kışkırtıcısı olduğunu söylemişti.çok seçim kaybetti ama hiç bu kadarEn azından, oy uğruna bana "" derlerdi, "" falan demedi.Sahi Kılıçdaroğlu nereye "" diyor?Cumhurbaşkanlığı sistemi kafasında hâlâ oturmadı mı yoksa? (Referandum sürecinde başbakan başka partiden, cumhurbaşkanı başka partiden olursa ne olacak demişti hani.)"Başbakanlık" diye bir şey yok artık bu gerçeği içine sindirmek zorunda." demekle İnce'yi de kastetmiş olamaz.Öyle olsa, "" deyip İnce'nin yakasından CHP rozetini sökerek, artık "" demezdi.Kaldı ki,'yi kastetmiş olsa o acayip yalanını yüzüne vurmazdı.Hangi yalanını mı?Haklısınız, İnce'de yalan gani.O kadar ki bazen kendi yalanını kendi yüzüne vurabiliyor; hem de aynı cümle içinde.Neydi o yahu; rektör, olmadı, dekan, olmadı, albay yalanı.Fakat...yalanı bir başkaydı."raporlara baktım, gayet uygun istenmiş" diyerek bu yalanını öyle yüzüne vurdu ki...tastamam durdu.