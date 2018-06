Bukowski demişti galiba, "Dibe vurduğunu sanıp, bir dip daha olduğunu keşfedebiliyordu insan."

Bizdeki muhalif takımı nasıl dibe yuvarlanmışsa artık, Attila İlhan'ın "dip dalgasını" bile yanlış temellük etti.

Merhum, söz konusu kavramlaştırmayla...

Mustafa Kemal'in "bağımsızlık benim karakterimdir" ifadesinin de karşılığı olan "İstiklâl-i Tam" şiarı için inisiyatif alacakların sessiz ve derinden yola çıktığını müjdeliyordu.

Nitekim, öngörüsü tuttu.

Zira, 15 Temmuz'daki işgal girişimini çıplak ellerle durduran işte bu "dip dalgasıydı."

Komik olmayın!..

Bu şanlı direnişe "tiyatro" demek veya "tiyatro" diyenlerle ittifak kurmak "dip dalgası" falan değil, düpedüz dibe vurmaktır.

Yanlış anlaşılmasın, tüm muhalifleri aynı kefeye koymuyorum.

Enva-i çeşit muhalif var.

Özünde iyi canlar, naifler, mürailer, her pozisyona oynayanlar, FETÖ ve PKK mensupları, CHP'liler, sinsiler ve hatta Erdoğan karşıtı AKP'li fırıldaklar...

Artık işi aleniyete döktüler.

Mesela, Fetullah adlı cani HDP'yi destekleyin talimatını verdi. HDP, Ahmet Şık'ına kadar ikinci turda CHP'yi destekleyeceğini ilan etti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de adayları İnce'nin ikinci tura kalması halinde, HDP'nin adayı Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edeceğini açıkladı.

Bir de "kozalak muhalifler" var!

Muharrem İnce'nin bir kadının (Fatma Büyükkömürcü) kapısına dayanıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili yazım üzerine, "n'olmuş yani çapkınlık yaptıysa" diyecek kadar acayipler.

Belli ki, taciz ile çapkınlığı aynı şey sanıyorlar. (Bu maskülen dile de gıcığım; erkeğe gelince çapkın, kadına gelince O nokta nokta.)

Sayın kozalaklar!

Mesele sandığınız gibi "çapkınlık" olsa elbette bizi ilgilendirmezdi. Özel hayatıdır, tecessüs geliştirmek bile ayıptır.

Özel hayat konusundaki tavrım her daim böyledir. "Baykal" başlıklı yazımda sıcağı sıcağına, "Kimsiniz lan siz? İnsanların özel hayatlarına tecavüz etme hakkını kimden alıyorsunuz? Sizde hiç mi Allah korkusu yok?.." (Yeni Şafak, 8 Mayıs 2010) demiştim.

Gelgelelim...

İnce hakkındaki iddia "çapkınlık" falan değil dünyanın her yerinde yüz kızartıcı suç kabul edilen "tacizden" ibarettir.

Böylesi yüz kızartıcı suçlarda zaman aşımı da olmaz.

Bakınız, 71 yaşındaki Sylvester Stallone'nin (Rambo) 28 yıl önce bir kadına tecavüz ettiği iddiası Los Angeles Bölge Savcılığı tarafından yeniden inceleniyor.

Stallone "iftira bu, yok öyle bir şey" diye isyan ediyor ama gözünün yaşına bakılmıyor.

Bir muhalif kozalak da "Muharrem'e bel altından vurmayın" diyor... Biz vurmuyoruz muhterem, yüzlerce sayfayla Google vuruyor.

Sayın İnce şayet iftiraya maruz kalmışsa...

CHP Kadın Kolları'nda görev yapmış, Atatürk Düşünce Derneği'nin bilmem kaç nolu üyesi Fatma Büyükkömürcü'yü attığı o müstekreh iftiradan dolayı neden mahkûm ettirmedi?

Tam aksine...

O kadına para teklif ederek anlaşma yolu aradığı doğru mu?