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gecesi darbe tweeti atmıştı

ve medyasının kullandığı isimlerden biri olan gecesi attığı darbe tweeti ile sosyal medyada olay olmuştu. Yazdığı yazılarla FETÖ'yü aklamak için özel bir çaba gösteren Ahmet Nesin, daha önce de benzer çıkışları ile gündeme gelmişti. Aktuel yazarı bugünkü yazısını Ahmet Nesin'in skandallarına ayırdı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:25
Seçim gecesi darbe tweeti atmıştı

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'in, sandıktan çıkan sonuçlar üzerine verdiği mesajı görmüş olmalısınız.. Bir öngörü, bir tespit ya da bir kaygı paylaşımı değil.. Düpedüz ve apaçık bir darbe çağrısı o.. Eğer kendi egemenlik alanlarını kısıtlayacak bir iktidar gücü tahkim edilirse başvurulacak en kestirme yol..





İktidar gücünün tahkim edilmesinden kasıt şu. Şimdi ya da ülkenin bambaşka herhangi bir zenci hareketi sandık marifetiyle iktidara gelebilir. Fakat oraya kadar. O koltuğa oturup 'mış' gibi yapacaksa dert değil.. Bayındırlık olur, çevre olur, sağlık vesaire teknik konularda o iktidar alanı içerisinde ne isterse yapabilir. Ama ne zaman ki dış politika, savunma ekonomi gibi işlerde direksiyonu ele almaya kalkar, o zaman darbe gelirdi. Ahmet Nesin'in kafa da işte o zamanlarda kalmış. Günün sonunda elbet bir güç, sonuçlarına müdahale eder, Erdoğan'ın 'Başkan' olmasına izin vermez diye düşünüyor.. Buna inanıyor.. Erdoğan'ın toplantısına giden generalin apoletlerinin söküleceğine, Erdoğan'la dış gezilere katılan genelkurmay başkanının emekli edileceğine kesin gözüyle bakıyordu.. Aksine imkan olmadığını varsayıyordu.. Bu gerçekleşmediğinde de haliyle çıldırdı.. Bu psikoloji tam da bu..

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Seçim gecesi darbe tweeti atmıştı
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