Seçim gecesi darbe tweeti atmıştı

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ahmet Nesin'in, sandıktan çıkan sonuçlar üzerine verdiği mesajı görmüş olmalısınız.. Bir öngörü, bir tespit ya da bir kaygı paylaşımı değil.. Düpedüz ve apaçık bir darbe çağrısı o.. Eğer kendi egemenlik alanlarını kısıtlayacak bir iktidar gücü tahkim edilirse başvurulacak en kestirme yol..











İktidar gücünün tahkim edilmesinden kasıt şu. Şimdi AK Parti ya da ülkenin bambaşka herhangi bir zenci hareketi sandık marifetiyle iktidara gelebilir. Fakat oraya kadar. O koltuğa oturup 'mış' gibi yapacaksa dert değil.. Bayındırlık olur, çevre olur, sağlık vesaire teknik konularda o iktidar alanı içerisinde ne isterse yapabilir. Ama ne zaman ki dış politika, savunma ekonomi gibi işlerde direksiyonu ele almaya kalkar, o zaman darbe gelirdi. Ahmet Nesin'in kafa da işte o zamanlarda kalmış. Günün sonunda elbet bir güç, seçim sonuçlarına müdahale eder, Erdoğan'ın 'Başkan' olmasına izin vermez diye düşünüyor.. Buna inanıyor.. Erdoğan'ın toplantısına giden generalin apoletlerinin söküleceğine, Erdoğan'la dış gezilere katılan genelkurmay başkanının emekli edileceğine kesin gözüyle bakıyordu.. Aksine imkan olmadığını varsayıyordu.. Bu gerçekleşmediğinde de haliyle çıldırdı.. Bu psikoloji tam da bu..

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