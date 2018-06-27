Son Dakika: PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi.

1 UZMAN ÇAVUŞ İLE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATIŞMALAR YER YER SÜRÜYOR

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.