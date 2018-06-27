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Son Dakika: 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıktı

Son dakika haberi... 'ın Engizek dağları bölgesinde 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında  çıktı. Çatışmada güvenlik güçlerinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye takviye birlikler sevk edildi. DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre teröristlerin açtığı ilk ateşte 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 13:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde 'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi.

1 UZMAN ÇAVUŞ İLE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATIŞMALAR YER YER SÜRÜYOR

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika: PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
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