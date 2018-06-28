CHP PM üyesi Aksünger: Sistem o gece çalışmıyordu

CHP
'nin seçim gecesi oy oranları, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve 'AA'nın manipülasyon yaptığı' yalanını Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger
yaptığı açıklamalarla ortaya koydu. Aksünger, CHP'nin seçim gecesi için kurduğu 'adilsecim.net' sisteminin o gece çalışmadığını, verilerin AA ve YSK
'dan alındığını söyledi. 'SAĞLIKLI VERİ GELMEDİ' İTİRAFI
Aksünger'in yanı sıra Adil Seçim Platformu'ndan gelen 'seçmenden özür' açıklaması da CHP'nin seçim gecesi yalanlarını gözler önüne serdi. Aksünger, Deutsche Welle
'de katıldığı programda seçim sonuçlarını değerlendirdi ve soruları cevapladı. Aksünger seçim sonuçlarının anlık paylaşılabilmesi için partinin oluşturduğu "adilsecim. net" isimli internet sitesinin o gece çalışmadığı, siteye erişilemediğini belirterek "Bir baskıyla beraber gecenin galiba saat 02.00-02.30'u idi, Bülent Tezcan
bir açıklama yaptı. 'Seçim ikinci tura kaldı' dedi. Ben de orada değildim. Şöyle düşündüm, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda böyle bir şeyin olmadığını, bütün verilerin, YSK ve Anadolu Ajansı verilerini verdiğini söylediler" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'den ise, 24 Haziran akşamı partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamalarına ilişkin komik bir savunma geldi. CHP'DEN KOMİK SAVUNMA
Adıgüzel, "Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacağı görüldü" ifadesini kullandı. Adıgüzel, partisinin seçim yalanının ortaya çıkmasının ardından dün de yazılı bir açıklama yaparak adil seçim platformu sisteminin çöktüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Adil Seçim Platformu'nun kamuoyundan özür dilemesine rağmen partisinin yalanını sürdüren Adıgüzel, "Kullandığımız altyapı sisteminde hiçbir sorun yaşanmamıştır" dedi. ADİL SEÇİM PLATFORMU ÖZÜR DİLEDİ
CHP'nın
de içinde olduğu Millet İttifakı'na bağlı siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan "Adil Seçim Platformu", seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak, seçmenden özür diledi.