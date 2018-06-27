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Kılıçdaroğlu'na bir darbe de 'dan

24 Haziran hezimetinin ardından "Tek kaybeden AK Parti" yorumunu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de 'dan geldi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:50

Cumhurbaşkanı karşısında ağır bir yenilgi daha alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında kullandığı ifadelerle herkesi şaşkına çevirdi.

"Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir" diyen CHP Lideri, partisini başarılı bularak istifa etmeyeceğini belirtti.

FOX Ana Haber sunucusu , Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını değerlendirdi.

"ARTIK UMUT VERMİYORSUNUZ"

CHP Lideri'nin üst üste 9 seçim kaybettiğini belirten Portakal, "Artık umut vermiyorsunuz" dedi.

Fatih Portakal, şunları söyledi: "Kişiliğine lafım yok liderlik vasfını konuşuyorum. 9'uncu kez yenilen bir CHP'den bahsediyoruz. Yüzde 22'lik bir oy oranına sahip. Henüz umut veremiyorsunuz. Önemli olan oy oranına bakmak. Henüz değil, artık umut veremiyorsunuz. Heyecan da veremiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu"

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Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Fatih Portakal'dan
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