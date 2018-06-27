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Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu

'nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı , hesabından ve Şanlıurfalılara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Tanal, kamuoyunda devlete ve millete karşı eylemlerde bulunanlara verdiği destekle tanınıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 01:55
CHP Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu

Sağlam, avukatlarıyla Adliyesine giderek, Tanal hakkındaki şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlam, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tanal'ın 'daki seçimin sonuçlarını hazmedemediğini savundu.

İŞTE HAKARET İÇEREN TWEET

Tanal'ın resmi hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu öne süren Sağlam, şunları söyledi:

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" milletvekili ve sözde Urfalı Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarını hazmedememiştir. Hazımsızlık öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, bu sefer de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sonuçların 'Millete müstahak' olduğundan bahsetmiştir."

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Sağlam, Tanal'ın paylaşımlarında bazı çirkin ifadelere de yer verdiğini ileri sürerek, bu ifadelerle başta Şanlıurfalılar olmak üzere 'ye oy verenlere hakaret edildiğini savundu.

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CHP Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu
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