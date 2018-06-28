CHP'den ihracı istenen Gürsel Erol'dan "iktidar" açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk ettiği Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi istifaya davet eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından Elazığ'da basın açıklaması yaptı.

Parti meclisinin ihraç talebi ile kendisini Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdiğini öğrendiğini belirten Erol, "Büyük dedemiz CHP'nin ve meclisin ilk milletvekilidir. Biz CHP'nin etik değerleri ile yetişen biriyiz. Gençlik kolları genel başkanlığını, en genç il başkanlığını yapan, iki dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim. 26. Dönem Tunceli, 27. Dönem ise Elazığ milletvekiliyim. Bir partiye gönül bağı olmak,onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını benimseyerek olur.

"SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK YERİNE..."

Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine Türkiye'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim" dedi.

CHP'de isyan başladı

"KOLTUK ADAMI OLANLAR BUGÜN ANKARA'DA"



41 yıldır milletvekili seçilmeyen bir ilde seçilmiş bir milletvekilinin ihracı gündeme gelmesini "Tüm parti üyelerimizin vicdanına sunuyorum" diyen Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nun tavrını eleştirerek "Ama görüyoruz ki koltuk adamı olanlar bugün Ankara'da. Aramızdaki fark bu" diye konuştu.

"CHP, BU KADROYLA ASLA İKTİDAR OLAMAZ"

Bu partinin bu yönetim anlayışıyla ve kadroyla asla iktidar olamayacağını dile getiren Erol, başta CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere yönetime "İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla ve gelecekleriyle oynamayın. Üç beş belediye başkanını belirlemek için koltuklarınızı belirlemek için Türkiye'nin yönetiminden elinizi ayağınızı çekemezsiniz. Böyle bir anlayışı tanımıyorum. Mesele devleti ve ülkeyi yönetmektir. Mesele koltuklarınızı genel merkez binasını yönetip, üç beş belediye başkanı için bu partinin geleceğini ve bu partiye oy veren ve umut bağlayan insanların umudunu yok edemezsiniz." uyarısı yaptı.