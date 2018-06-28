Cumhur İttifakı’na zirveden güvence

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 24 Haziran
seçim zaferinin ardından MHP
lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Erdoğan ise, Cumhur İttifakı
'nın başarısından ve verdiği destekten dolayı Bahçeliye teşekkür etti. Seçim sonuçlarının tüm yönleri ile masaya yatırıldığı görüşmede iki lider, ittifakın sürmesi konusunda mutabık kaldı. ?İTTİFAK OYLARI DEĞERLENDİRİLDİ Yeni sistem
in hayata geçirilmesinde tarihi bir öneme sahip olan 24 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleşen kritik zirvede iki liderin ana gündemi sandıktan çıkan ittifak oyları ve yeni Türkiye'nin inşasında önemli rol alan Cumhur İttifakı'nın geleceği oldu. Zirvede iki lider hem partiler bazında hem de ittifak açısından oyların değerlendirmesini yaptı. Seçimlerde iki partinin çok önemli sonuçlar aldığı vurgulanırken, oy kaybı sebepleri üzerinde de duruldu. GARANTÖR MHP LİDERİ
Görüşmedeki en önemli konu Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği oldu. Edinilen bilgilere göre, MHP Lideri Bahçeli, görevden aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, 'Erdoğan ve AK Parti
'yi biz kurtardık' açıklamasını 'talihsiz bir değerlendirme' olarak yorumlarken ittifakın garantörünün MHP lideri olarak kendisi olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte ittifakın bozulmasına yönelik girişimler olacağına dikkat çeken Bahçeli, bu tür çabalara ve oyunlara fırsat vermeyeceklerini ve 'her ne pahasına olursa olsun' ittifakı Meclis'te de korunacaklarını kaydetti. DENGE VE DENETİM
Zirvede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin işleyiş detayları da ele alındı. Erdoğan, Bahçeli'nin kurulacak yeni kabine
ye dair değerlendirmelerini de aldı. Kabinede yer almayacaklarını daha önce açıkla deklare eden Bahçeli, seçmenin Cumhur İttifakına Meclis'te çoğunluk MHP'ye ise denge ve denetleme rolü verdiğini ifade ederken Erdoğan'ın kuracağı kabineye başarılar diledi. Görüşmede terörle mücadele, OHAL, uyum yasaları, ekonomik istikrarın sürekliliğine ilişkin karşılıklı fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede Başbakan Binali Yıldırım
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu. YENİ DÖNEMİN KADROSUNU KURUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, siyasetin merkezinin Meclis ve genel merkeze kayması nedeniyle güçlü bir parti ve parti yönetimi kurmaya hazırlanıyor. Ağustos ve eylülde toplanması beklenen AK Parti Kongresi'nde kadrolar da buna göre şekillenecek. Erdoğan'ın milletvekili olan eski bakanların bir bölümünü parti yönetiminde görev vereceği belirtiliyor. Erdoğan, bir taraftan yeni sisteme göre devletin yeniden yapılanması için çaba harcarken diğer taraftan da parti ve meclis grup yönetimini de buna göre dizayn edecek. CUMHURBAŞKANI KABİNESİ
Erdoğan, yemin, yeni kabine ve sisteme ilişkin düzenlemelerin tamamlanması ile birlikte partiye odaklanacak. Ağustos ya da eylülde toplanması planlanan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nde partinin yönetim organlarında değişikliğe gidilecek. Yeni Kabine milletvekilleri yerine dışarıdan atanacağı için siyasetin merkezi de genel merkez ve Meclis'e kayacak. Erdoğan'ın bu nedenle partiyi ve meclis yönetimini güçlendireceği belirtiliyor. Kongrede şekillenecek MKYK'ya eski bakanlardan isimler kaydıracağı ve bunların da daha sonra MYK'ya yani parti genel başkan yardımcılıklarına getirileceği konuşuluyor. Böylece genel merkez yönetimi politika üretimi ve uygulamaya konulmasında daha da güçlenecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Bakanlar Kurulu" olarak isimlendirilen yapıya "Cumhurbaşkanı Kabinesi" verilmesinin planlandığı belirtiliyor. GÜÇLÜ UYUM DÖNEMİ
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme geçiş için yoğun bir mesai yürütüyor. Erdoğan, seçimin ardıdan ilk zirveyi önceki gün Huber Köşkü'nde yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bürokratlar ve danışmanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, yeni yönetim sisteminin mimarisine ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Zirvede devlette güçlü uyumu ortaya koyacak yol haritası da belirlendi. 6 SAATLİK ZİRVE
Yaklaşık 6 saat süren yeni sistem zirvesinde, birleştirilecek bakanlıklar, yemin töreni, Meclis Başkanlığı seçimi, ofis ve kurulların çalışma şekli, Başbakanlık'tan Beştepe'ye geçecek bürokratlar, kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim değerlendirildi. Yeni sistemde mevcutta sayısı 65'i bulan kurullar 9 kurul altında toplanacak, bazıları da kapatılacak. Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip birlikte gidecek çekirdek bürokrat kadrosu konusunda büyük hassasiyet gösterilecek. Meclis açılıncaya kadar sistemi hayata geçirecek uyum yasaları üzerinde mesai sürecek. ÇALIŞACAĞI BÜROKRATLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde öncelikle yeni kabinenin oluşturulması bulunuyor. Erdoğan'ın yemin töreninin hemen ardından kabineyi açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni hükümet yapısı ve bakanlıklar yürürlüğe girecek. Bu düzenlemelerle Cumhurbaşkanlığı teşkilat yasası, yeni bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni kurulların yapısı da konuşuldu. Cumhurbaşkanı ile gelip birlikte gidecek bürokratların kimler olacağı, yeni çalışma biçimi de değerlendirildi. Zirvede Başbakanlığa bağlı kuruluşların hangi kurumlara dağıtılacağı, personele ilişkin işlemler de ele alındı. OFİS SİSTEMİ
Seçimlerin ardından Beştepe'ye taşınacak Başbakanlık birimleri ve ofis sistemi nedeniyle odalar da yeniden düzenleniyor. Personel sayısı artacak Külliye'ye geçecek personelin güvenlik soruşturmaları da tamamlandı. Cumhurbaşkanı danışmanlarının yeni sistemde ofislerde görevlendirilmesi bekleniyor. Devlette güçlü uyumu ortaya koyacak yol haritası üzerinde çalışmalar sürerken, yeni icraat döneminde Cumhurbaşkanı'nın sahadaki ağırlığı da net bir şekilde görülecek. Çözüm üreten, sorun çözen devlet anlayışı ön plana çıkacak. Sayısı azaltılan bakanlıkların hem işlevi hem de verimliliği artacak. DENETİM VE KURULLAR
Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun yerine yeni denetim modeli uygulanacak. Bu kapsamda anayasa değişikliği ile denetim alanı genişleyen Devlet Denetleme Kurulu'nun da yapısı değişecek. Kurul'a soruşturmalar konusunda yetki genişlemesine uygun olarak yeni uzmanlar alınacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun da entegre edilmesiyle birlikte devlette denetim güçlenecek, çok başlılık sona erecek. Diğer yandan Türkiye'de sayısı 65'i bulan kurullar da Cumhurbaşkanlığı'na bağlı görev yapacak 9 kurulun çatısı altında çalışacak. Bu 9 kurulun her birinde 5-10 kişilik ekip olması öngörülüyor.