Ankesörde ikinci perde Emniyet’te

17/25
Aralık darbe girişiminin merkez üssü olan Emniyet'te, FETÖ
yapılarını temizlemek için bugüne kadar 23 bin ihraç, 11 bin 400 açığa alma işlemi yapıldı. Bununla birlikte teşkilatta 60 bin civarında yenilenme yapıldı. Bu yenilenme sayesinde FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan Emniyet'te, açıkta bulunan 11 bin 400 kişiyle ilgili de yakında çıkarılacak KHK
ile FETÖ'cü temizliğinin sürdürüleceği öğrenildi. TSK
'daki kripto FETÖ'cüleri deşifre eden sistemi Emniyet'te de uygulandı. Özellikle 17/25 Aralık
sonrasında Emniyet'e sızdırılmış örgüt üyeleri ile FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü-kontörlü telefon arama yöntemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ şüphelisi polis ve polis müdürlerinin hangi periyotta, nereden, kaç defa arandığını, peş peşe kimlerin arandığını, hangi ilden arandığı tek tek tespit ediliyor. Önümüzdeki günlerde TSK'da olduğu gibi Emniyet teşkilatında da seri operasyonlar için düğmeye basılacağı belirtildi.