Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eren Erdem gözaltına alındı! İşte Eren Erdem'in gözaltından ilk görüntüleri

gözaltına alındı! İşte Eren Erdem'in gözaltından ilk görüntüleri

İstanbul eski Milletvekili , hakkında açılan soruşturmalarda ifade vermeye gitmediği için verilen gözaltı kararı sonrası gece saatlerinde gözaltına alındı. Eren Erdem'in gözaltından ilk görüntülerini CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yayınladı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:11
Eren Erdem gözaltına alındı! İşte Eren Erdem'in gözaltından ilk görüntüleri

23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitmeyen ve 30 Mayıs'ta gelen çağrı kağıdında çağrının cevapsız kalması durumunda hakkında zorla getirme kararı verileceği ifade edilen FETÖ sanığı İstanbul eski Milletvekili dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Eren Erdem, Ankara'da gözaltına alındı!

TEHDİTLER SAVURDU

Karakoldaki işlemleri süren Eren Erdem'in yanına giden CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Erdem'in gözaltındaki görüntülerini yayınlarken sosyal medya hesabı üzerinden de tehditler savurdu. Eren Erdem hakkında daha önce yapılan çağrıları görmezden gelen Havutça "Vekillik bitti gözaltında eziyet işkence başlıyor ama bunu yapanlardan hesap sorucaz" dedi. Daha sonra Eren Erdem'in fotoğraflarını da paylaşan Havutça, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımlarını kısa sürede kaldırdı..

Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem İstanbul'a getirildi

İŞTE FETÖ SANIĞI EREN ERDEM'İN GÖZALTINDAN GÖRÜNTÜLERİ:





CHP'de büyük kavga, birbirlerine düştüler

Eren Erdem'in ardından bir itiraf da Bülent Tezcan’dan geldi!

Son dakika haberi: FETÃ? sanÄ±Ä?Ä± CHP'li Eren Erdem gÃ¶zaltÄ±nda

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Erdem gözaltına alındı! İşte Eren Erdem'in gözaltından ilk görüntüleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN