Milletvekili koltuğuna oturmadan tehdide başladılar

HP desteğiyle barajı geçen HDP'den İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, daha mazbatasını almadan medyayı tehdit etti. Yeni Şafak'ın, HDP'den milletvekili seçilen Ahmet Şık ve Barış Atay ile ilgili yaptığı "CHP sayesinde Meclis'teler!", "Katil dedikleri devletten 17 bin 291 TL maaş alacak" haberini sosyal medya hesabından paylaşan Şık, "Bu daha başlangıç, ipinizi tutanların da, sizlerin de inlerinize gireceğiz" sözleriyle tehdit yağdırdı.

HADSİZ ÖFKE KUSTU

Hatay'dan HDP milletvekili olan Barış Atay da, Ahmet Şık'ın tehditkâr tavrını sürdürdü. Şık'ın mesajını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Atay, adeta öfke kustu. "Halkın iktidarında tuvalet kağıtları sadece işlevini yerine getirecek, gazete gibi davranamayacak" diyerek hadsizlikte zirve yapan Atay, Cumhur İttifakı'na oy verecek vatandaşları da seçim öncesi "Hesabını vereceksiniz" sözleriyle tehdit etmişti.

MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Şık'ın Yeni Şafak'ı tehdit eden skandal sözlerine medya camiasından tepki yağdı. Akşam Gazetesi haberi okuyucularına "Barış Atay ve Ahmet Şık medyayı tehdit etti" diye duyurdu. Takvim Gazetesi skandala "Medyayı tehdit ettiler", Star gazetesi "CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li vekiller medyayı tehdit etti", Güneş gazetesi ise "Ahmet Şık ve Barış Atay'dan medyaya küstah tehdit!" diye tepki gösterdi.Binlerce vatandaş da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.