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Milletvekili koltuğuna oturmadan tehdide başladılar

’den milletvekili seçilen ve henüz milletvekiliği koltuğuna oturmayan ve mazbatasını almaya medyayı tehdit etti. ’ın “ sayesinde Meclis’teler!” ve “Katil dedikleri devletten 17 bin 291 TL maaş alacak” haberini paylaşan Şık, “Bu daha başlangıç, ipinizi tutanların da, sizlerin de inlerinize gireceğiz” sözleriyle tehditler savurdu. HDP’li da Şık’a destek verdi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 11:21
Milletvekili koltuğuna oturmadan tehdide başladılar

HP desteğiyle barajı geçen 'den İstanbul Milletvekili seçilen , daha mazbatasını almadan medyayı tehdit etti. 'ın, HDP'den milletvekili seçilen Ahmet Şık ve ile ilgili yaptığı " sayesinde Meclis'teler!", "Katil dedikleri devletten 17 bin 291 TL maaş alacak" haberini sosyal medya hesabından paylaşan Şık, "Bu daha başlangıç, ipinizi tutanların da, sizlerin de inlerinize gireceğiz" sözleriyle tehdit yağdırdı.

HADSİZ ÖFKE KUSTU

'dan HDP milletvekili olan Barış Atay da, Ahmet Şık'ın tehditkâr tavrını sürdürdü. Şık'ın mesajını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Atay, adeta öfke kustu. "Halkın iktidarında tuvalet kağıtları sadece işlevini yerine getirecek, gazete gibi davranamayacak" diyerek hadsizlikte zirve yapan Atay, Cumhur İttifakı'na oy verecek vatandaşları da seçim öncesi "Hesabını vereceksiniz" sözleriyle tehdit etmişti.

MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Şık'ın Yeni Şafak'ı tehdit eden skandal sözlerine medya camiasından tepki yağdı. Akşam Gazetesi haberi okuyucularına "Barış Atay ve Ahmet Şık medyayı tehdit etti" diye duyurdu. Takvim Gazetesi skandala "Medyayı tehdit ettiler", Star gazetesi "CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li vekiller medyayı tehdit etti", Güneş gazetesi ise "Ahmet Şık ve Barış Atay'dan medyaya küstah tehdit!" diye tepki gösterdi.Binlerce vatandaş da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Milletvekili koltuğuna oturmadan tehdide başladılar
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