Muhalefet en düşük oyları nereden aldı?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında şehirler ve bölgelerin hepsinden belli miktarlarda oy alan tek siyasi aktör yok. 24 Haziran'da bölgelere göre Cumhurbaşkanı adaylarının oylarına bakın. Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 65.4'le Karadeniz bölgesinden, en düşük oyu ise yüzde 42 ile Ege bölgesinden aldı. 7 bölgenin 4'ünde yüzde 60 civarında oyu var.

İnce en yüksek oyu yüzde 43.4'le Ege'den, en düşük oyu ise yüzde 11.5'le Güneydoğu'dan aldı. Doğu Anadolu oyu ise 13.7. Akşener'in en yüksek oyu 10.8'le Akdeniz bölgesinden, en düşük oyu Güneydoğu'dan yüzde 2.5, Doğu Anadolu'dan yüzde 3.7. Selahattin Demirtaş'ın durumu daha da vahim. En yüksek oyu Güneydoğu'dan yüzde 35.9, en düşük oyu ise 0.4 ile Karadeniz'den aldı. Bu da İç Anadolu oyu; yüzde 1.1.

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